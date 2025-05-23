Украина хочет наладить собственное производство микрочипов до 2035 года — Finance.ua
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Украина хочет наладить собственное производство микрочипов до 2035 года

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Украина хочет наладить собственное производство микрочипов до 2035 года
Украина хочет наладить собственное производство микрочипов до 2035 года
Украина приступила к разработке стратегии создания национального производства микрочипов, которая будет предусматривать его запуск до 2035 года.
Об этом сообщили представители Министерства цифровой трансформации во время панельной дискуссии на конференции DOU Day 2025.
В Минцифре сообщили, что это часть новой национальной стратегии, направленной на уменьшение зависимости Украины от иностранных технологий. Украина не планирует сразу соревноваться с лидерами отрасли, которые разрабатывают процессоры на 3−5 нанометрах. А акцент будет сделан на более зрелых, проверенных техпроцессах в диапазоне 110−180 нанометров. Такие чипы более просты в производстве и полностью удовлетворяют потребности государства в области обороны, кибербезопасности и гражданской промышленности.
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Следует отметить, что чем меньше размер транзисторов (меньше нанометры), тем больше их можно разместить на чипе.
Для строительства завода по производству чипов нужны огромные инвестиции, которые могут достигать сотен миллионов долларов. Кроме того, производственный процесс очень чувствителен ко многим факторам: даже небольшие вибрации или перебои с электричеством могут нарушить всю технологическую линию.
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Пока команда экспертов при Минцифре работает над разработкой комплексной стратегии для этой отрасли. Ожидается, что в ближайшее время она будет представлена ​​публично. После этого начнется работа над необходимыми изменениями в законодательстве и поиск международных партнеров и инвесторов.
Если все пойдет по плану, Украина сможет создать современную индустрию микроэлектроники, которая станет основой для обеспечения безопасности, обороны и технологического развития страны.
По материалам:
Діло
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