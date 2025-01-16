Минцифры планирует запустить производство чипов в Украине — Forbes Ukraine — Finance.ua
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Минцифры планирует запустить производство чипов в Украине — Forbes Ukraine

Технологии&Авто
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Минцифры хочет запустить производство чипов размером 180, 130 и 110 нанометров (нм), правда, это не самые передовые разработки.
Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine.
Например, американская компания Intel и тайваньская TSMC работают над технологиями процессоров размером 1,8 нм и 4 нм соответственно.
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Как отмечает один из участников рабочей группы при Минцифры Александр Груданов, закрывать потребности оборонного, аграрного и автомобильного секторов вполне возможно чипами, которые планирует производить Украина.
Первоначальные планы производства — до 1000 кремниевых пластин в месяц.
Одним из вариантов начала производства отмечают, что Минцифры может привлечь компанию-лицензиара, которая будет ответственной за контроль над строительством завода, настраиванием оборудования и запуском пилотной линии.
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Так, государство может контролировать фабрику, обеспечивая потребности ВПК и научных проектов. На этом этапе украинских специалистов обучат за рубежом, а Украина будет платить лицензионный сбор и получать техподдержку.
Преимущество состоит в том, что Украина сможет усовершенствовать технологию для производства специализированных чипов, например устойчивых к РЭБ или пригодных для космоса, говорит Груданов.
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Второй вариант — привлечь партнера через государственный тендер: австрийскую AMS, французскую CMP, немецкие IHP и X-FAB, французско-итальянскую STMicro, материнскую компанию китайского производителя чипов SMIC — LFoundry или израильскую TowerSemiconductors.
Груданов отмечает, что затраты на строительство фабрики чипов в Украине по модели лицензирования составят до $1 млрд. В то же время, основатель технологической компании «Квазар-Микро» Евгений Уткин оценивает затраты на строительство фабрики для производства чипов почти в $5 млрд.
По материалам:
Економічна Правда
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