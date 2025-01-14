США вводят ограничения на экспорт ИИ-чипов — Finance.ua

США вводят ограничения на экспорт ИИ-чипов Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Администрация президента США Джо Байдена вводит новый закон об экспорте чипов для искусственного интеллекта под названием «Структура экспортного контроля для распространения искусственного интеллекта» (Export Control Framework for Artificial Intelligence (AI) Diffusion). Этот закон повлек за собой значительное недовольство среди многих технологических компаний, развивающих ИИ. Одной из таких компаний является NVIDIA — крупнейший поставщик чипов для искусственного интеллекта в мире.

В рамках этого закона американские компании смогут без ограничений поставлять ИИ-чипы только в 20 стран: Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань и Великобритания. Еще четыре страны, а именно Китай, Иран, россия и Северная Корея подпадают под полный запрет. Для более чем 100 других стран, которые не попали в эти списки, будут установлены ограничения, и им потребуется отдельная лицензия, чтобы получить больше чипов, чем разрешает правительство США.

Читайте также В 2024 году крупнейший в мире производитель чипов TSMC получил рекордный доход за 30 лет благодаря развитию ИИ

Новый закон направлен на ограничение доступа определенных стран к передовым технологиям искусственного интеллекта, которые могут быть использованы в военных целях, например для моделирования ядерного оружия или разработки гиперзвуковых ракет. В частности, его цель — усложнить Китаю получение современных технологий через третьи страны.

«Правило одновременно обеспечивает большую ясность для наших международных партнеров и промышленности, а также противодействует серьезному обходу и связанным с этим рискам для национальной безопасности, созданным странами, которые вызывают беспокойство, и злоумышленниками, которые могут пытаться использовать передовые американские технологии против нас», — сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также США готовят новый огромный удар по китайским чипам

По словам многих представителей индустрии, новый закон может помешать позициям США на глобальном рынке искусственного интеллекта. В заявлении ITIF отмечается, что ограничение на экспорт ИИ-чипов может дать преимущество конкурентам, в частности, китайским компаниям. Организация подчеркивает, что, хотя китайские чипы не достигли такого уровня мощности и развития, как продукты NVIDIA, компании с ограниченным доступом к американским технологиям могут начать закупать больше китайских чипов для компенсации их производительности.

Читайте также Мировые акции производителей микрочипов потеряли $420 миллиардов

Нэд Финкл, вице-президент NVIDIA по правительственным вопросам, опубликовал заявление на официальном сайте компании, в котором отметил, что новые ограничения угрожают инновациям и экономическому росту как самой NVIDIA, так и других американских компаний по всему миру. Финкл также отмечает, что регуляторный документ на более чем 200 страниц был составлен тайно без представителей индустрии.

Такое масштабное расширение полномочий приведет к установлению бюрократического контроля над тем, как ведущие американские полупроводники, компьютеры, системы и даже программное обеспечение разрабатываются и продаются на мировом рынке. Пытаясь сфальсифицировать рыночные результаты и подавить конкуренцию — животворящую силу инноваций — новые правила администрации Байдена угрожают упустить трудно завоеванное технологическое преимущество Америки", — заявил Финкл.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.