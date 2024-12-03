США готовят новый огромный удар по китайским чипам — Finance.ua

США готовят новый огромный удар по китайским чипам Сегодня 01:22 — Технологии&Авто

США готовят новый огромный удар по китайским чипам

США намерены начать очередную волну санкций против полупроводниковой промышленности Китая, ограничив экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои информированные источники.

«Усилия ослабить амбиции Пекина в производстве микросхем также ударят новыми экспортными ограничениями по китайским производителям микросхем Piotech и SiCarrier Technology», — отмечает агентство.

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Пакет санкций, в частности, включает ограничения на поставку микросхем памяти высокой пропускной способности (HBM), имеющих решающее значение для высокотехнологичных программ искусственного интеллекта.

Также ограничения со стороны США будут действовать на 24 дополнительных инструмента для изготовления микросхем и три программных средства, а также будут затрагивать экспорт оборудования для микросхем, производимого в таких странах, как Сингапур и Малайзия.

По словам источников, среди китайских компаний, которые столкнутся с новыми ограничениями, есть почти два десятка полупроводниковых компаний, две инвестиционные компании и более 100 производителей микросхем.

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Американские законодатели говорят, что некоторые из компаний, включая Swaysure Technology Co, Qingdao SiEn и Shenzhen Pensun Technology Co, сотрудничают с китайской компанией Huawei Technologies, лидером телекоммуникационного оборудования, который когда-то был ограничен санкциями США, а сейчас стал центром передового производства и разработки микросхем в Китае.

США готовы наложить дополнительные ограничения на компанию Semiconductor Manufacturing International. США также впервые добавят в санкционный список две компании, которые инвестируют в чипы, а это китайская частная инвестиционная компания Wise Road Capital и техническая компания Wingtech Technology Co.

В то же время, как пишет Reuters, новый пакет санкций может также нанести ущерб некоторым союзникам США, в том числе японским и голландским производителям.

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