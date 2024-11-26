Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины — Finance.ua
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Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные тарифы на весь импорт из Китая. Причиной такого шага он назвал «наплыв незаконных наркотиков, включая фентанил и другие вещества».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.
На это заявление отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пеньюй, отметив, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно, а тарифные или торговые войны не ведут к победе ни одной из сторон.
Лю Пеньюй также отметил, что после встречи на саммите в Сан-Франциско Китай и США возобновили регулярное взаимодействие в антинаркотической сфере.
Китайская сторона проинформировала США о ходе своих операций, ответила на запросы американских властей и совершила ответные действия. Заявления о том, что Китай якобы способствует поставке химических прекурсоров фентанила в США, были названы безосновательными.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлину на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая. Эти заявления повлекли за собой значительный резонанс на мировых финансовых рынках.
Аналитики Bank of America прогнозируют, что в первой половине 2025 года, при президентстве Дональда Трампа, валюты развивающихся стран обесценятся на 5%, а суверенные облигации будут массово распродавать.
По материалам:
РБК-Україна
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