Мировые акции производителей микрочипов потеряли $420 миллиардов — Finance.ua
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Мировые акции производителей микрочипов потеряли $420 миллиардов

Фондовый рынок
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Инвесторы в акции чипов сталкиваются с новым вызовом после того, как сдержанный прогноз ключевого поставщика оборудования ASML Holding NV вызвал глобальное падение в этом секторе.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Общие потери рыночной стоимости индекса производителей чипов, торгующихся в США, и крупнейших азиатских компаний достигли более 420 миллиардов долларов. Акции ASML продолжили падение в среду, потеряв 5,0%.
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Предупреждение от нидерландской компании ASML остановило рост, который подтолкнул индекс торгуемых в США акций до трехмесячного максимума. Акции Nvidia Corp. упали почти на 5% во вторник после того, как ранее на этой неделе достигли рекордного закрытия на фоне снижения опасений по поводу проблем с производством их нового продукта искусственного интеллекта.
Акции ASML упали больше всего с 1998 года в Европе после того, как производитель самых современных в мире машин для изготовления чипов снизил свой прогноз из-за замедления в сферах, не связанных с искусственным интеллектом. Компания снизила верхний предел своего прогноза общих чистых продаж на 2025 год до €35 миллиардов ($38 миллиардов) с €40 миллиардов.
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