Мировые акции производителей микрочипов потеряли $420 миллиардов — Finance.ua

Мировые акции производителей микрочипов потеряли $420 миллиардов Сегодня 06:45 — Фондовый рынок

Инвесторы в акции чипов сталкиваются с новым вызовом после того, как сдержанный прогноз ключевого поставщика оборудования ASML Holding NV вызвал глобальное падение в этом секторе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общие потери рыночной стоимости индекса производителей чипов, торгующихся в США, и крупнейших азиатских компаний достигли более 420 миллиардов долларов. Акции ASML продолжили падение в среду, потеряв 5,0%.

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Предупреждение от нидерландской компании ASML остановило рост, который подтолкнул индекс торгуемых в США акций до трехмесячного максимума. Акции Nvidia Corp. упали почти на 5% во вторник после того, как ранее на этой неделе достигли рекордного закрытия на фоне снижения опасений по поводу проблем с производством их нового продукта искусственного интеллекта.

Акции ASML упали больше всего с 1998 года в Европе после того, как производитель самых современных в мире машин для изготовления чипов снизил свой прогноз из-за замедления в сферах, не связанных с искусственным интеллектом. Компания снизила верхний предел своего прогноза общих чистых продаж на 2025 год до €35 миллиардов ($38 миллиардов) с €40 миллиардов.

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