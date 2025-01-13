В 2024 году крупнейший в мире производитель чипов TSMC получил рекордный доход за 30 лет благодаря развитию ИИ — Finance.ua

В 2024 году крупнейший в мире производитель чипов TSMC получил рекордный доход за 30 лет благодаря развитию ИИ 13.01.2025, 00:35 — Фондовый рынок

В 2024 году крупнейший в мире производитель чипов TSMC получил рекордный доход за 30 лет благодаря развитию ИИ

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), производящая полупроводники для крупнейших мировых компаний от Apple до Nvidia, получила в прошлом году рекордный доход с момента выхода на биржу в 1994 году.

TSMC опубликовала декабрьский квартальный доход, превысивший оценки аналитиков: доход в четвертом квартале составил 868,5 млрд новых тайваньских долларов ($26,3 млрд), что на 38,8% больше, чем в прошлом году, пишет CNBC.

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В 2024 году доход TSMC составил 2,9 триллиона новых тайваньских долларов, что является самым высоким показателем годового объема продаж с момента выхода компании на биржу в 1994 году.

TSMC считается самым современным производителем микросхем в мире, учитывая ее способность производить самые современные полупроводники. Компании помогает высокий спрос на микросхемы искусственного интеллекта, особенно со стороны Nvidia, а также постоянное усовершенствование полупроводников для смартфонов.

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За последние 12 месяцев акции TSMC, зарегистрированные на Тайване, выросли на 88%.

TSMC инвестирует большие средства в строительство новых заводов за границей. Так, только в три завода в США (два — в штате Аризона и один — в Финиксе) компания инвестировала $65 млрд.

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