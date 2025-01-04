TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго — Finance.ua

TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель чипов, начала массовое производство полупроводников на своем первом в Японии заводе.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Завод в префектуре Кумамото производит микросхемы с техпроцессом от 12 до 28 нанометров для клиентов, таких как Sony Group Corp. и производитель автозапчастей Denso Corp.

Планы на второй завод

Крупнейший в мире производитель чипов планирует построить второй завод в Японии рядом с первым, он будет производить более совершенные 6-нанометровые полупроводники.

Строительство должно начаться до марта следующего года, запустить предприятие в работу планируется до конца 2027 года.

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Правительство Японии предоставляет TSMC субсидию более чем в 1 триллион иен (6,3 миллиарда долларов), считая внутреннее производство чипов «критическим для экономической безопасности, поскольку сильная зависимость от основного поставщика — Тайваня создает геополитические риски в связи с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Китаем из-за этого острова».

Укрінформ По материалам:

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