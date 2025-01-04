TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго — Finance.ua
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TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго

Технологии&Авто
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TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго
TSMC запустила первый завод в Японии и готовится к строительству второго
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель чипов, начала массовое производство полупроводников на своем первом в Японии заводе.
Об этом сообщает Kyodo News.
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Планы на второй завод

Крупнейший в мире производитель чипов планирует построить второй завод в Японии рядом с первым, он будет производить более совершенные 6-нанометровые полупроводники.
Строительство должно начаться до марта следующего года, запустить предприятие в работу планируется до конца 2027 года.
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Правительство Японии предоставляет TSMC субсидию более чем в 1 триллион иен (6,3 миллиарда долларов), считая внутреннее производство чипов «критическим для экономической безопасности, поскольку сильная зависимость от основного поставщика — Тайваня создает геополитические риски в связи с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Китаем из-за этого острова».
По материалам:
Укрінформ
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