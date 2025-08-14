В Китае показали боевых роботов-собак нового поколения (видео) — Finance.ua

В Китае показали боевых роботов-собак нового поколения (видео)
Китайская армия впервые публично продемонстрировала новейшие четвероногие роботизированные платформы «робоволки» во время учений по взаимодействию людей и дронов.
По данным государственного телевидения CCTV, эти машины являются модернизированной версией предыдущих «робособак» и предназначены для замены военных в опасных условиях, чтобы снизить потери личного состава.
В учениях 76-й групповой армии Народно-освободительной армии Китая приняли участие две мотопехотные роты. Они отрабатывали разведку, прицельные удары и прорывы обороны в горной местности при поддержке «робоволков» и воздушных дронов. Робоплатформы, вооруженные винтовками, двигаются в строю рядом с солдатами, преодолевая сложные препятствия и поддерживая темп наступления.
Наряду с наземными машинами действовали FPV-дроны, управляемые бойцами в маскировочных костюмах, которые выполняли разведку и имитировали атаки. Представитель бригады Ху Те заявил, что это первый опыт управления «робовлком» и что подразделения стремятся интегрировать новое беспилотное оборудование во взаимодействие с людьми.
Машины весом около 70 кг были впервые представлены на авиасалоне Airshow China 2024. Они предназначены для штурмовых действий, наблюдения, транспортировки и логистической поддержки. Конструкция позволяет работать в городских, горных и высотных районах, подниматься по лестнице и преодолевать высокие препятствия.
Военный аналитик Фу Цяньшао отметил, что «робоволки» могут быть даже эффективнее воздушных дронов, поскольку психологически влияют на противника: машины продолжают наступление, даже если их пытаются уничтожить, и представляют постоянную угрозу.
