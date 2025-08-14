В Китае показали боевых роботов-собак нового поколения (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае показали боевых роботов-собак нового поколения (видео)

Технологии&Авто
15
В Китае показали боевых роботов-собак нового поколения (видео)
В Китае показали боевых роботов-собак нового поколения (видео)
Китайская армия впервые публично продемонстрировала новейшие четвероногие роботизированные платформы «робоволки» во время учений по взаимодействию людей и дронов.
По данным государственного телевидения CCTV, эти машины являются модернизированной версией предыдущих «робособак» и предназначены для замены военных в опасных условиях, чтобы снизить потери личного состава.
Читайте также
В учениях 76-й групповой армии Народно-освободительной армии Китая приняли участие две мотопехотные роты. Они отрабатывали разведку, прицельные удары и прорывы обороны в горной местности при поддержке «робоволков» и воздушных дронов. Робоплатформы, вооруженные винтовками, двигаются в строю рядом с солдатами, преодолевая сложные препятствия и поддерживая темп наступления.
Наряду с наземными машинами действовали FPV-дроны, управляемые бойцами в маскировочных костюмах, которые выполняли разведку и имитировали атаки. Представитель бригады Ху Те заявил, что это первый опыт управления «робовлком» и что подразделения стремятся интегрировать новое беспилотное оборудование во взаимодействие с людьми.
Машины весом около 70 кг были впервые представлены на авиасалоне Airshow China 2024. Они предназначены для штурмовых действий, наблюдения, транспортировки и логистической поддержки. Конструкция позволяет работать в городских, горных и высотных районах, подниматься по лестнице и преодолевать высокие препятствия.
Военный аналитик Фу Цяньшао отметил, что «робоволки» могут быть даже эффективнее воздушных дронов, поскольку психологически влияют на противника: машины продолжают наступление, даже если их пытаются уничтожить, и представляют постоянную угрозу.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems