Как росла стоимость жилья во 2 кв. 2025 года — Госстат

15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Об этом говорится в Во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти наОб этом говорится в Государственной службе статистики

Цены на квартиры во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года выросли на 14,9%.

На первичном рынке цены выросли на 16,7%,

на вторичном — на 13,9%.

1-комнатные

Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 16,6%, а на вторичном — на 14,2%.

2-комнатные

При этом двухкомнатные квартиры на первичном рынке выросли на 16,7%, в то время как на вторичном «двушка» поднялась — на 14,2%.

3-комнатные

Кроме того, трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 15,5%, на вторичном — на 13,6%.

жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование полагаются почти половина (49%). Напомним, среди тех, кто планирует купить (это более 37%), на банковское кредитование полагаются почти половина (49%).

30% рассчитывают получить достаточную сумму ипотеки без продажи уже имеющейся недвижимости.

19% готовы продать ее ради покупки нового более комфортного жилья.

Особенно много трудностей испытывают именно молодые люди: несмотря на значительную переориентацию на них той же государственной программы «єОселя», молодежь 18−34 лет пока не может взять банковский кредит в 38% случаев.

В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция также замедлилась — до 14,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

правительство спрогнозировало уровень инфляции на конец каждого следующего года до 2028 года. При оптимистическом сценарии, предусматривающем улучшение ситуации безопасности, ожидается, что индекс потребительских цен будет составлять: в 2026 году — 9,7%, в 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%.

