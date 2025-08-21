Как росла стоимость жилья во 2 кв. 2025 года — Госстат
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Об этом говорится в Государственной службе статистики.
Цены на квартиры во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года выросли на 14,9%.
- На первичном рынке цены выросли на 16,7%,
- на вторичном — на 13,9%.
1-комнатные
Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 16,6%, а на вторичном — на 14,2%.
2-комнатные
При этом двухкомнатные квартиры на первичном рынке выросли на 16,7%, в то время как на вторичном «двушка» поднялась — на 14,2%.
3-комнатные
Кроме того, трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 15,5%, на вторичном — на 13,6%.
Напомним, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование полагаются почти половина (49%).
30% рассчитывают получить достаточную сумму ипотеки без продажи уже имеющейся недвижимости.
19% готовы продать ее ради покупки нового более комфортного жилья.
Особенно много трудностей испытывают именно молодые люди: несмотря на значительную переориентацию на них той же государственной программы «єОселя», молодежь 18−34 лет пока не может взять банковский кредит в 38% случаев.
Справка Finance.ua:
- В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция также замедлилась — до 14,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
- правительство спрогнозировало уровень инфляции на конец каждого следующего года до 2028 года. При оптимистическом сценарии, предусматривающем улучшение ситуации безопасности, ожидается, что индекс потребительских цен будет составлять: в 2026 году — 9,7%, в 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%.
