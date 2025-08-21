Как росла стоимость жилья во 2 кв. 2025 года — Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как росла стоимость жилья во 2 кв. 2025 года — Госстат

Недвижимость
36
Как росла стоимость жилья во 2 кв. 2025 года — Госстат
Как росла стоимость жилья во 2 кв. 2025 года — Госстат
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Об этом говорится в Государственной службе статистики.
Цены на квартиры во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года выросли на 14,9%.
  • На первичном рынке цены выросли на 16,7%,
  • на вторичном — на 13,9%.
Читайте также
1-комнатные
Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 16,6%, а на вторичном — на 14,2%.
2-комнатные
При этом двухкомнатные квартиры на первичном рынке выросли на 16,7%, в то время как на вторичном «двушка» поднялась — на 14,2%.
3-комнатные
Кроме того, трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 15,5%, на вторичном — на 13,6%.
Место для вашей рекламы
Напомним, среди тех, кто планирует купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование полагаются почти половина (49%).
30% рассчитывают получить достаточную сумму ипотеки без продажи уже имеющейся недвижимости.
19% готовы продать ее ради покупки нового более комфортного жилья.
Особенно много трудностей испытывают именно молодые люди: несмотря на значительную переориентацию на них той же государственной программы «єОселя», молодежь 18−34 лет пока не может взять банковский кредит в 38% случаев.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция также замедлилась — до 14,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
  • правительство спрогнозировало уровень инфляции на конец каждого следующего года до 2028 года. При оптимистическом сценарии, предусматривающем улучшение ситуации безопасности, ожидается, что индекс потребительских цен будет составлять: в 2026 году — 9,7%, в 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems