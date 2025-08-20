Трамп раскрыл, сколько США получат от соглашения о недрах с Украиной — Finance.ua

Трамп раскрыл, сколько США получат от соглашения о недрах с Украиной Сегодня 09:48

Трамп раскрыл, сколько США получат от соглашения о недрах с Украиной

Подписанное с Украиной соглашение о недрах дает Соединенным Штатам гораздо больше выгоды, чем администрация экс-президента Джо Байдена потратила на поддержку во время полномасштабной агрессии россии. Таким образом, США получат редкоземельных металлов более чем на $350 млрд.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что при его каденции бесплатная передача оружия Украине прекратилась.

Трамп назвал Украину «буфером между россией и остальной Европой» и раскритиковал своего предшественника — демократа Джо Байдена. По его словам, тот «сразу» дал Украине $100 млрд.

«Я ничего им не даю. Не знаю, известно ли вам об этом, но с тех пор, как я в должности, мы не платим (за оружие для Украины. — Ред.). Прежде всего я договорился о получении редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов, которые отдал Байден», — заверил глава Белого дома.

Трамп еще несколько раз критиковал предыдущего президента. Он назвал его действия «глупыми».

«Мне удалось договориться с Украиной, и они были очень милы. У них прекрасные редкоземельные металлы, которые являются одними из лучших в мире. Мы взяли гораздо больше, чем $350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно. Мы это решили», — сказал Трамп.

Соглашение о недрах: что уже известно

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требовала изменений Конституции Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной «долгов» перед США.

В документе содержится конкретный перечень 57 полезных ископаемых — общий для тех, рента с которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

— общий для тех, рента с которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ. Работа Фонда будет касаться только новых месторождений , лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной.

, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной. Контроль над работой Фонда будет осуществлять компания с правлением из трех украинских и трех американских представителей , которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предполагалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить.

, которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предполагалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить. Фонд будет наполняться обеими сторонами в соотношении 50 на 50. США смогут зачислять новую военную помощь Украине как свой вклад в Фонд, но уже оказанная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать «долги», о которых ранее заявляли Штаты.

Украине как свой вклад в Фонд, но уже оказанная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать «долги», о которых ранее заявляли Штаты. Фонд обязан инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. В настоящее время выплаты из Фонда будут запрещены, можно будет только реинвестировать доходы, а не выводить их.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, которые будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств как взносов в совместный с США Фонд восстановления.

В августе стало известно о начале аудита всех недропользователей на стратегических месторождениях с целью вернуть лицензии на аукционы. Также перезапустят конкурсы на Межигорском и Свячанском участках с новыми условиями для привлечения американских инвестиций.

