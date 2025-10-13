0 800 307 555
Почему золото и серебро бьют рекорды

Золото растет до рекордного уровня на фоне обострения торговых проблем между США и Китаем, а серебро достигло исторического максимума.
Об этом пишет reuters.
Золото

Золото поднялось на 1,5% - до абсолютного рекорда $4 078,05 за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​декабре выросли на 2,3% - до $4 093,50.
В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на товары из Китая и объявил о новых экспортных ограничениях на критическое ПО до 1 ноября в ответ на ограничение Китаем на редкоземельные элементы и оборудование. Пекин в воскресенье назвал свои шаги обоснованными, но воздержался от дополнительных пошлин на американские товары.

Серебро

Серебро подскочило на 2,7% - до рекордных $51,70 за унцию. На него влияют те же факторы, а также дефицит «живого» спотового металла.
Goldman Sachs в воскресенье заявил, что в среднесрочной перспективе цены на серебро будут расти благодаря притоку частных инвестиций, но предупредил о более высокой краткосрочной волатильности и рисках снижения по сравнению с золотом.
Бесприбыльный металл с начала года подорожал на 53% - из-за геополитических рисков, активных закупок центробанками, притока в ETF, ожидания снижения ставок ФРС и экономической неопределенности, связанной с тарифами.
