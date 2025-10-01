0 800 307 555
Стоимость золота обновила рекорд из-за «шатдауна» в США

Банковские металлы
В среду цены на золото поднялись до исторического максимума. Инвесторы ищут безопасные активы на фоне остановки работы правительства США и ожиданий, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентных ставок.
Об этом пишет Reuters.
Спотовая цена золота выросла на 0,8% — до 3 886,97 доллара за унцию по состоянию на 10:55 по Гринвичу, после того, как ранее был зафиксирован рекорд в 3 898,18 доллара. Декабрьские фьючерсы на золото в США поднялись еще выше — на 1,1%, до 3 914,50 доллара.

Доллар слабеет — золото дорожает

Доллар снизился по отношению к корзине ведущих валют, что сделало золото более доступным для покупателей за пределами США.
«Доллар ослабевает на фоне ожиданий более мягкой политики ФРС», — объяснил аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.
По его словам, процесс ускорился после провала голосования за бюджетный законопроект, что и привело к частичному закрытию правительственных учреждений.
Последствия правительственного «шатдауна»

Прекращение работы правительства может стоить тысяч рабочих мест в федеральных структурах и задержать публикацию важных экономических отчетов, в том числе данных о занятости (NFP), которые должны были выйти в пятницу.
Золото, которое не приносит дохода, но традиционно считается «тихой гаванью» во времена кризиса, выигрывает от низких ставок и нестабильности.

Другие драгоценные металлы

  • Серебро поднялось на 1,2% - до максимума за последние 14 лет (47,22 доллара за унцию).
  • Платина выросла на 0,4% - до 1 580,55 доллара.
  • Палладий остался почти без изменений на уровне 1 259,68 доллара.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
