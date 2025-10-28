Цены на золото во вторник продолжают снижаться Сегодня 19:10 — Банковские металлы

Цены на золото во вторник продолжили снижаться после падения ниже 4000 долларов за унцию на предыдущей сессии, поскольку признаки ослабления торговой напряженности между США и Китаем снизили привлекательность слитков как безопасной гавани в преддверии заседания Федеральной резервной системы, за которым внимательно наблюдают.

Об этом пишет investing

В 08:45 по восточному времени (12:45 по Гринвичу) спотовая цена на золото снизилась на 1,6% до 3 920,77 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 2,1% до 3 934,51 доллара за унцию.

В понедельник желтый металл упал более чем на 3% до минимума за две недели. Цены упали примерно на 10% с рекордно высокого уровня в $4 381,29 за унцию, достигнутого лишь неделей ранее.

Ослабление напряженности между США и Китаем сдерживает спрос на слитки.

Резкое сокращение произошло после того, как переговорщики из Вашингтона и Пекина достигли предварительных торговых рамок во время переговоров в Куала-Лумпуре в минувшие выходные.

Это предложение имеет целью предотвратить новый раунд тарифов и санкций и может проложить путь к прорыву, когда президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином позже на этой неделе.

Оптимизм вокруг переговоров снизил спрос на золото как защиту от геополитических рисков.

«Даже после коррекции (в понедельник) цена на золото в этом году все еще выросла более чем на 50%, что подкрепляется сильным спросом на ETF и скупкой средств центральными банками на фоне диверсификации», — говорится в недавней записке аналитиков ING.

«Недавнее снижение цен может даже рассматриваться некоторыми центральными банками как шанс увеличить свои активы», — добавили они.

Сейчас инвесторы сосредоточены на заседании ФРС по монетарной политике, которое начнется позже сегодня и, как ожидается, завершится в среду снижением ставки на 25 базисных пунктов.

Ранее говорилось , что Bank of America Global Research пересмотрел свои прогнозы относительно драгоценных металлов, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз составляет около $4400.

. Также мы писали о ценах на золотой лом. В Украине цены на золото устанавливаются Национальным банком страны. Они отвечают мировым тенденциям рынка

