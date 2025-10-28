0 800 307 555
Цены на золото во вторник продолжают снижаться

Цены на золото во вторник продолжили снижаться после падения ниже 4000 долларов за унцию на предыдущей сессии, поскольку признаки ослабления торговой напряженности между США и Китаем снизили привлекательность слитков как безопасной гавани в преддверии заседания Федеральной резервной системы, за которым внимательно наблюдают.
Об этом пишет investing.
В 08:45 по восточному времени (12:45 по Гринвичу) спотовая цена на золото снизилась на 1,6% до 3 920,77 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 2,1% до 3 934,51 доллара за унцию.
В понедельник желтый металл упал более чем на 3% до минимума за две недели. Цены упали примерно на 10% с рекордно высокого уровня в $4 381,29 за унцию, достигнутого лишь неделей ранее.

Ослабление напряженности между США и Китаем сдерживает спрос на слитки.

Резкое сокращение произошло после того, как переговорщики из Вашингтона и Пекина достигли предварительных торговых рамок во время переговоров в Куала-Лумпуре в минувшие выходные.
Это предложение имеет целью предотвратить новый раунд тарифов и санкций и может проложить путь к прорыву, когда президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином позже на этой неделе.
Оптимизм вокруг переговоров снизил спрос на золото как защиту от геополитических рисков.
«Даже после коррекции (в понедельник) цена на золото в этом году все еще выросла более чем на 50%, что подкрепляется сильным спросом на ETF и скупкой средств центральными банками на фоне диверсификации», — говорится в недавней записке аналитиков ING.
«Недавнее снижение цен может даже рассматриваться некоторыми центральными банками как шанс увеличить свои активы», — добавили они.
Сейчас инвесторы сосредоточены на заседании ФРС по монетарной политике, которое начнется позже сегодня и, как ожидается, завершится в среду снижением ставки на 25 базисных пунктов.
Ранее говорилось, что Bank of America Global Research пересмотрел свои прогнозы относительно драгоценных металлов, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз составляет около $4400.
Также мы писали о ценах на золотой лом. В Украине цены на золото устанавливаются Национальным банком страны. Они отвечают мировым тенденциям рынка .
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
