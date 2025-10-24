0 800 307 555
Цены на золотой лом в Украине

Банковские металлы
3
Цены на золотой лом в Украине
Цены на золотой лом в Украине
В Украине цены на золото устанавливаются Национальным банком страны. Они отвечают мировым тенденциям рынка.
22 октября ценник несколько снизился, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на среду, 22 октября, закупочные цены следующие:
  1. если золото 333 пробы — 1 862,04 гривны за грамм;
  2. 375 пробы — 2 096,89 гривны за грамм;
  3. 500 пробы — 2795,85 гривны за грамм;
  4. 583 пробы — 3259,96 гривны за грамм;
  5. 585 пробы — 3271,14 гривны за грамм;
  6. 750 пробы — 4193,78 гривны за грамм;
  7. 900 пробы — 5032,53 гривны за грамм;
  8. 999 пробы — 5586,11 гривны за грамм.
Мы писали, что цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам. Стоимость слитков снизилась на 0,8% после достижения пика в 4 381,52 доллара за унцию днем ​​ранее.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
