Цены на золотой лом в Украине
В Украине цены на золото устанавливаются Национальным банком страны. Они отвечают мировым тенденциям рынка.
Читайте также
По состоянию на среду, 22 октября, закупочные цены следующие:
- если золото 333 пробы — 1 862,04 гривны за грамм;
- 375 пробы — 2 096,89 гривны за грамм;
- 500 пробы — 2795,85 гривны за грамм;
- 583 пробы — 3259,96 гривны за грамм;
- 585 пробы — 3271,14 гривны за грамм;
- 750 пробы — 4193,78 гривны за грамм;
- 900 пробы — 5032,53 гривны за грамм;
- 999 пробы — 5586,11 гривны за грамм.
Читайте также
Мы писали, что цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам. Стоимость слитков снизилась на 0,8% после достижения пика в 4 381,52 доллара за унцию днем ранее.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на золотой лом в Украине
Золото стремительно дорожает: инвесторы уходят от рисков в «тихую гавань»
Атаки рф повредили железную дорогу: какие изменения в маршрутах и задержки поездов
Оптимизм на рынках снизил цены на золото
Цены на золото вырастут до $5000 за унцию до 2026 года: прогноз Bank of America
Золото подорожало до исторического максимума на фоне геополитического напряжения