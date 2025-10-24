Цены на золотой лом в Украине Сегодня 03:37 — Банковские металлы

Цены на золотой лом в Украине

В Украине цены на золото устанавливаются Национальным банком страны. Они отвечают мировым тенденциям рынка.

22 октября ценник несколько снизился, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ

Читайте также Почему золото и серебро бьют рекорды

По состоянию на среду, 22 октября, закупочные цены следующие:

если золото 333 пробы — 1 862,04 гривны за грамм; 375 пробы — 2 096,89 гривны за грамм; 500 пробы — 2795,85 гривны за грамм; 583 пробы — 3259,96 гривны за грамм; 585 пробы — 3271,14 гривны за грамм; 750 пробы — 4193,78 гривны за грамм; 900 пробы — 5032,53 гривны за грамм; 999 пробы — 5586,11 гривны за грамм.

Читайте также Оптимизм на рынках снизил цены на золото

Мы писали, что цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам. Стоимость слитков снизилась на 0,8% после достижения пика в 4 381,52 доллара за унцию днем ​​ранее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.