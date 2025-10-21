Оптимизм на рынках снизил цены на золото Сегодня 12:42 — Банковские металлы

Оптимизм на рынках снизил цены на золото

Цены на золото снизились после недавнего рекордного роста. Оптимизм инвесторов относительно уменьшения глобальной торговой напряженности и ожидания возобновления работы правительства США снизили интерес к защитным активам.

Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник стоимость слитков снизилась на 0,8% после достижения пика в 4 381,52 доллара за унцию днем ​​ранее.

Технические индикаторы, в частности индекс относительной силы (RSI), свидетельствуют, что предыдущий рост мог быть слишком стремительным. Дополнительное давление на золото оказало укрепление доллара США, которое делает драгоценные металлы более дорогими для иностранных покупателей.

Геополитические факторы

Инвесторы пристально смотрят за развитием отношений между США и Китаем. Президент Дональд Трамп заявил о возможности «прекрасного торгового соглашения» с Пекином накануне новых переговоров, но в то же время повторил намерение повысить тарифы на китайские товары, если договоренности не будет до 1 ноября.

Кроме того, директор Национального экономического совета Кевин Гассетт выразил надежду, что работа правительства США может быть возобновлена ​​уже на этой неделе.

Золото растет девятую неделю подряд

Несмотря на кратковременное снижение, золото демонстрирует стабильный годовой рост. С начала 2025 г. его цена поднялась примерно на 65%. На это повлияли активные закупки со стороны центральных банков, а также приток денежных средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF).

Дополнительным фактором поддержки стали геополитическая напряженность, высокий уровень государственного долга и беспокойство по поводу независимости Федеральной резервной системы США.

Серебро опережает золото по темпам роста

Серебро подорожало еще более ощутимо — почти на 80% с начала года. Этот рост частично объясняется теми же макрофакторами, которые влияют на золото, а также дефицитом металла на лондонском рынке.

Разница между ценами на лондонском спотовом рынке и нью-йоркскими фьючерсами повлекла за собой увеличение поставок серебра в Великобританию, что должно снизить напряжение на рынке.

По состоянию на 7:00 утра в Лондоне спотовая цена золота снизилась на 0,8% - до 4 322,93 доллара за унцию. Индекс спотового доллара Bloomberg вырос на 0,2%. Серебро, платина и палладий также показали незначительное снижение.

