Золото побило рекорд века

Банковские металлы
Впервые в истории спотовая цена на золото превысила отметку в 4 тысячи долларов за унцию.
Об этом сообщает Bloomberg.

Причины

Рост связывают с опасениями по поводу экономической стабильности США, кризиса государственного финансирования в Вашингтоне и усилением геополитического напряжения.
Это важное событие для слитков, которые еще два года назад стоили менее 2000 долларов, а ныне их доходность превышает доходность акций в этом столетии.
В этом году стоимость золота выросла более чем на 50% из-за неопределенности в мировой торговле, сомнений в независимости Федеральной резервной системы и фискальной стабильности США.
Геополитическая напряженность также повысила спрос на активы-гавани, тогда как центральные банки продолжают скупать драгоценный металл ускоренными темпами. Рост приобрел особую актуальность после кризиса государственного финансирования в Вашингтоне. Начало цикла монетарного смягчения ФРС также стало благом для золота, не приносящего процентов.
Мнение эксперта

«Проведение золотом отметки в 4000 долларов — это не просто страх, а перераспределение средств», — отметил стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.
По его словам, на фоне паузы и снижения ставок реальная доходность падает, в то время как акции, связанные с искусственным интеллектом, кажутся переоцененными.
Ранее Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота на декабрь 2026 года до $4900 за унцию против предыдущих $4300. Причиной пересмотра стали активные инвестиции в золотые биржевые фонды (ETF) на Западе и вероятное продолжение покупок центральными банками.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
