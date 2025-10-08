Золото побило рекорд века Сегодня 12:12 — Банковские металлы

Золото побило рекорд века

Впервые в истории спотовая цена на золото превысила отметку в 4 тысячи долларов за унцию.

Об этом сообщает Bloomberg

Причины

Рост связывают с опасениями по поводу экономической стабильности США, кризиса государственного финансирования в Вашингтоне и усилением геополитического напряжения.

Читайте также Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до $4900 к концу 2026 года

Это важное событие для слитков, которые еще два года назад стоили менее 2000 долларов, а ныне их доходность превышает доходность акций в этом столетии.

В этом году стоимость золота выросла более чем на 50% из-за неопределенности в мировой торговле, сомнений в независимости Федеральной резервной системы и фискальной стабильности США.

Геополитическая напряженность также повысила спрос на активы-гавани, тогда как центральные банки продолжают скупать драгоценный металл ускоренными темпами. Рост приобрел особую актуальность после кризиса государственного финансирования в Вашингтоне. Начало цикла монетарного смягчения ФРС также стало благом для золота, не приносящего процентов.

Читайте также Цена на золото выросла до максимума за 16 лет

Мнение эксперта

«Проведение золотом отметки в 4000 долларов — это не просто страх, а перераспределение средств», — отметил стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

По его словам, на фоне паузы и снижения ставок реальная доходность падает, в то время как акции, связанные с искусственным интеллектом, кажутся переоцененными.

Ранее Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота на декабрь 2026 года до $4900 за унцию против предыдущих $4300. Причиной пересмотра стали активные инвестиции в золотые биржевые фонды (ETF) на Западе и вероятное продолжение покупок центральными банками.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.