ТОП-5 стран с самыми большими запасами серебра

Банковские металлы
19
Серебро — драгоценный металл, который используется в промышленности, ювелирном деле, электронике и инвестициях. Крупнейшие подземные месторождения серебра формируют экономику стран, которые ими владеют.
Портал wionews.com раскрывает, что пять стран обладают крупнейшими в мире подземными запасами серебра, что делает их ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности, технологиях и мировой экономике.

Перу — 140 000 тонн

Только на руднике Антамина добывается больше серебра, чем в большинстве стран, в то время как другие рудники, такие как Уачокольпа, ежегодно увеличивают запасы Перу.

россия — 92 000 тонн

Несмотря на недавние трудности, такие рудники, как Дукат и новый участок Прогноз, позволяют россии оставаться центром мировых поставок серебра, часто как побочный продукт при добыче меди и полиметаллов.

Китай — 70 000 тонн

На его рудниках, особенно в горнодобывающем районе Ин, используются передовые технологии для извлечения серебра из сложных рудных тел, что позволяет удовлетворить растущий спрос на местном и мировом рынках.

Польша — 61 000 тонн

Большая их часть поступает от KGHM Polska Miedź, одной из крупнейших мировых горнодобывающих групп. Польское серебро поддерживает в основном европейскую промышленность, технологии и инвестиционные рынки.

Мексика — 37 000 тонн

Страна является крупнейшим производителем серебра в мире благодаря таким месторождениям как Пеньяскито и Питарилья, обеспечивающим Мексике ключевое положение на серебряной карте, несмотря на меньшие запасы, чем у конкурентов.
По материалам:
УНІАН
