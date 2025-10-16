Золото подорожало до исторического максимума на фоне геополитического напряжения Сегодня 10:21 — Банковские металлы

Золото подорожало до исторического максимума на фоне геополитического напряжения

Цены на золото достигли рекордных уровней из-за обострения торговых споров между США и Китаем, а также ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Об этом пишет Bloomberg.

Это поддержало спрос на драгметалл как надежный актив в период неопределенности.

Рекордные цены и интерес к драгоценным металлам

За неделю стоимость золота выросла более чем на 5% и в четверг превысила 4242 доллара за унцию — самый высокий уровень в истории. Рост, который длится с середины августа, усилился из-за активных покупок со стороны инвесторов.

Ажиотаж охватил и рынок серебра — цена на него поднялась более чем на 3% в среду, поскольку предложение на лондонском рынке остается ограниченным.

Политика ФРС и фактор Трампа

Трейдеры ожидают по меньшей мере одного существенного снижения ставки в США до конца года. Глава ФРС Джером Павелл намекнул, что еще одно снижение на четверть пункта возможно уже в этом месяце. Снижение ставок, как правило, стимулирует спрос на золото, ведь оно не приносит процентов и становится более привлекательным, чем облигации.

Президент Дональд Трамп заявил, что США сейчас фактически ведут торговую войну с Китаем. Это усилило опасения относительно последствий мировой экономики и повысило интерес к золоту как к «тихой гавани». В то же время, министр финансов Скотт Бессент выступил за паузу перед дальнейшим повышением тарифов.

Влияние правительственного «шатдауна» и спроса центробанков

Росту цен также способствовало длительное прекращение работы правительства США, а также так называемая «торговля обесценением», когда инвесторы избегают государственных долговых инструментов и валют, защищаясь от риска дефицита бюджета.

Читайте также Этот шатдаун может стать самым долгим в истории США

Дополнительную поддержку рынку обеспечили центральные банки, активно скупающие золото. Именно их спрос стал одним из факторов более чем 60%-ного роста цены с начала года.

Прогнозы цен на золото

Аналитики ANZ Group Holdings Ltd. Сони Кумари и Дэниел Хайнс отмечают, что «чрезвычайный рост» золота пока не демонстрирует признаков замедления.

Эксперты повысили прогноз на конец года до 4400 долларов за унцию, ожидая пиковых значений около 4600 долларов в июне 2026 года.

«Растущая озабоченность по поводу независимости ФРС, политическая неопределенность, тарифы, геополитическая напряженность и долговые риски будут поддерживать интерес инвесторов к золоту», — подчеркнули аналитики.

Ситуация на рынке драгоценных металлов

По состоянию на 12.00 в Сингапуре спотовая цена золота составляла 4232,98 доллара за унцию (+0,6%).

Цена на серебро почти не изменилась.

Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,1%, продолжая падение третий день подряд.

Палладий подорожал, а платина осталась без изменений.

Bloomberg также пишет, что рынок серебра в Лондоне недостаточно ликвидный, из-за чего охота на этот металл идет по всему миру. Цены превысили 53 доллара за рекордную унцию и остаются стабильными уже несколько дней подряд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.