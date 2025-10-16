Золото подорожало до исторического максимума на фоне геополитического напряжения
Цены на золото достигли рекордных уровней из-за обострения торговых споров между США и Китаем, а также ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Об этом пишет Bloomberg.
Это поддержало спрос на драгметалл как надежный актив в период неопределенности.
Рекордные цены и интерес к драгоценным металлам
За неделю стоимость золота выросла более чем на 5% и в четверг превысила 4242 доллара за унцию — самый высокий уровень в истории. Рост, который длится с середины августа, усилился из-за активных покупок со стороны инвесторов.
Ажиотаж охватил и рынок серебра — цена на него поднялась более чем на 3% в среду, поскольку предложение на лондонском рынке остается ограниченным.
Политика ФРС и фактор Трампа
Трейдеры ожидают по меньшей мере одного существенного снижения ставки в США до конца года. Глава ФРС Джером Павелл намекнул, что еще одно снижение на четверть пункта возможно уже в этом месяце. Снижение ставок, как правило, стимулирует спрос на золото, ведь оно не приносит процентов и становится более привлекательным, чем облигации.
Президент Дональд Трамп заявил, что США сейчас фактически ведут торговую войну с Китаем. Это усилило опасения относительно последствий мировой экономики и повысило интерес к золоту как к «тихой гавани». В то же время, министр финансов Скотт Бессент выступил за паузу перед дальнейшим повышением тарифов.
Влияние правительственного «шатдауна» и спроса центробанков
Росту цен также способствовало длительное прекращение работы правительства США, а также так называемая «торговля обесценением», когда инвесторы избегают государственных долговых инструментов и валют, защищаясь от риска дефицита бюджета.
Дополнительную поддержку рынку обеспечили центральные банки, активно скупающие золото. Именно их спрос стал одним из факторов более чем 60%-ного роста цены с начала года.
Прогнозы цен на золото
Аналитики ANZ Group Holdings Ltd. Сони Кумари и Дэниел Хайнс отмечают, что «чрезвычайный рост» золота пока не демонстрирует признаков замедления.
Эксперты повысили прогноз на конец года до 4400 долларов за унцию, ожидая пиковых значений около 4600 долларов в июне 2026 года.
«Растущая озабоченность по поводу независимости ФРС, политическая неопределенность, тарифы, геополитическая напряженность и долговые риски будут поддерживать интерес инвесторов к золоту», — подчеркнули аналитики.
Ситуация на рынке драгоценных металлов
По состоянию на 12.00 в Сингапуре спотовая цена золота составляла 4232,98 доллара за унцию (+0,6%).
- Цена на серебро почти не изменилась.
- Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,1%, продолжая падение третий день подряд.
- Палладий подорожал, а платина осталась без изменений.
Bloomberg также пишет, что рынок серебра в Лондоне недостаточно ликвидный, из-за чего охота на этот металл идет по всему миру. Цены превысили 53 доллара за рекордную унцию и остаются стабильными уже несколько дней подряд.
