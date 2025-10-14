0 800 307 555
Этот шатдаун может стать самым долгим в истории США

43
Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не будет вести переговоры с демократами до их полного отказа от своего ключевого требования, поэтому нынешний шатдаун может стать самым долгим в истории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
«Мы идем к одному из самых долгих правительственных шатдаунов в истории Америки», — заявил Джонсон.
Относительно ключевого требования демократов речь идет о том, что они настаивают на продлении льготного медицинского обслуживания граждан, однако республиканцы категорически против этого решения.
Также Джонсон поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он обеспечил выплату зарплаты военнослужащим, что устранило один из основных факторов давления, которое могло подтолкнуть стороны к переговорам.
Береговая охрана также получает зарплату, подтвердил в понедельник чиновник администрации. Он настаивал на анонимности, чтобы обсудить планы, которые еще не были официально опубликованы.
Палата представителей сейчас не работает, а спикер-республиканец отказывается возвращать законодателей в Вашингтон.
В Сенате США на этой неделе партии попытаются принять компромиссный вариант резолюции, что позволит временно возобновить финансирование федеральных учреждений.
