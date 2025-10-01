Чем американский шатдаун может грозить Украине Сегодня 19:03

В США наступил «шатдаун» — приостановка работы правительства США. Такая ситуация возникает в том случае, когда американскому Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. К моменту приостановки некритические органы закрываются, а сотни тысяч работников уходят в неоплачиваемый отпуск.

Обычно приостановка не касается важнейших организаций и ведомств, жизненно важных для обеспечения безопасности государства, например армия.

Однако из-за того, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой государственной организации.

Если бы шатдаун состоялся год назад, при президенте Байдене, его последствия для Украины были бы гораздо более критичными. Все потому, что во время шатдауна Конгресс не может рассматривать и утверждать новые пакеты помощи (военной, финансовой, гуманитарной), а одобренные программы могут финансироваться с перебоями, если их проведение требует новых бюджетных решений.

Поскольку Трамп свернул практически все программы помощи Украине, этот крайний шатдаун не сможет повлиять.

А вот что, несомненно, плохо — это ослабление дипломатической поддержки. Американские дипломаты и чиновники будут заняты исключительно внутренними вопросами и кризисом внутри США, что снизит внимание к международным инициативам, включая поддержку Украины на международной арене.

Продажи Украине оружия напрямую или через Европу тоже могут замедлиться, что может негативно сказаться на ситуации на фронте.

Не стоит сбрасывать со счетов и возможный рост волатильности доллара и фондовых рынков, что неизбежно отразится на курсах мировых валют и может ударить по стабильности гривны.

Ключевое, что нужно знать о шатдауне в США, рассказываем в статье:

