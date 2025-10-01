0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чем американский шатдаун может грозить Украине

1
Чем американский шатдаун может грозить Украине
Чем американский шатдаун может грозить Украине
В США наступил «шатдаун» — приостановка работы правительства США. Такая ситуация возникает в том случае, когда американскому Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. К моменту приостановки некритические органы закрываются, а сотни тысяч работников уходят в неоплачиваемый отпуск.
Обычно приостановка не касается важнейших организаций и ведомств, жизненно важных для обеспечения безопасности государства, например армия.
Однако из-за того, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой государственной организации.
Читайте также
Если бы шатдаун состоялся год назад, при президенте Байдене, его последствия для Украины были бы гораздо более критичными. Все потому, что во время шатдауна Конгресс не может рассматривать и утверждать новые пакеты помощи (военной, финансовой, гуманитарной), а одобренные программы могут финансироваться с перебоями, если их проведение требует новых бюджетных решений.
Поскольку Трамп свернул практически все программы помощи Украине, этот крайний шатдаун не сможет повлиять.
А вот что, несомненно, плохо — это ослабление дипломатической поддержки. Американские дипломаты и чиновники будут заняты исключительно внутренними вопросами и кризисом внутри США, что снизит внимание к международным инициативам, включая поддержку Украины на международной арене.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Продажи Украине оружия напрямую или через Европу тоже могут замедлиться, что может негативно сказаться на ситуации на фронте.
Не стоит сбрасывать со счетов и возможный рост волатильности доллара и фондовых рынков, что неизбежно отразится на курсах мировых валют и может ударить по стабильности гривны.
Ключевое, что нужно знать о шатдауне в США, рассказываем в статье:

Шатдаун в США: что это значит для Америки и Украины

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems