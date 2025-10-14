В США возвращается золотая лихорадка, — WSJ Сегодня 16:12

Рекордная стоимость драгоценных металлов побудила многих американцев сменить офисные кресла и ноутбуки на кирки и ведра — все больше людей отправляются на поиски золота.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, издание отмечает, что в США разворачивается новая золотая лихорадка. В соцсетях пользователи хвалятся самородками, демонстрируют свое снаряжение — от старомодных лотков для промывания до профессиональных металлоискателей. Другие тщательно изучают карты и обмениваются советами в надежде найти свою золотую жилу.

Цена, которая разжигает азарт

Сегодняшняя мечта встретить золото уже не кажется такой фантастической. Цена драгоценного металла превысила $4000 за унцию (свыше $128,6 за грамм), а также небольшая находка может изменить жизнь.

На фоне финансовых проблем многие американцы видят в этом не только шанс заработать, но и способ отвлечься от обыденности. Для кого-то это новое хобби, для кого-то романтика приключений и ощущение охотничьего азарта.

При этом, пишет TWSJ, не обязательно уходить в дикие горы. Часть энтузиастов охотится за золотом прямо в городских парках — ищут потерянные украшения драгоценных металлов по дороге на работу. Однако те, кто хотя бы раз почувствовал, как блеснуло золото в речном песке, говорят, что это ощущение не отпускает.

Для новичков есть и более легкие пути. В Южной Дакоте, в регионе Блэк-Гиллз, который когда-то был центром лихорадки 1870-х, музей золотодобывания предлагает учебные программы и даже позволяет искать золото на своей территории — найденное остается тому, кто его открыл.

Но как и полтора века назад, наиболее стабильные доходы получают не искатели, а те, кто продает снаряжение. А в эпоху интернета — еще и те, кто монетизирует свои поиски в соцсетях. Популярные YouTube-каналы о золотоискателях собирают более полумиллиона подписчиков.

Цены на золото бьют исторические рекорды

Как сообщалось ранее, с начала года стоимость золота выросла более чем на 50%. 1 грамм металла сейчас стоит около $131,55, что явилось историческим максимумом.

Рост цены на золото повлек за собой и другие драгоценные металлы — в первую очередь серебро. Его удорожание связано с высоким промышленным спросом в сферах солнечной энергетики и электроники.

