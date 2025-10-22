Атаки рф повредили железную дорогу: какие изменения в маршрутах и ​​задержки поездов Сегодня 11:44 — Банковские металлы

Атаки рф повредили железную дорогу: какие изменения в маршрутах и ​​задержки поездов

Из-за массированного обстрела всей территории Украины есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.

Об этом пишет Укрзализныця.

Читайте также «Укрзализныця» перестроит маршруты в прифронтовые города

Поезд № 43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области.

Ориентировочная задержка — до двух часов.

Также по измененному маршруту следует поезд № 793/794 Черкассы — Киев. Задержка в пути около часа.

Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.