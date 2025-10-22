Атаки рф повредили железную дорогу: какие изменения в маршрутах и задержки поездов
Из-за массированного обстрела всей территории Украины есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.
Об этом пишет Укрзализныця.
Поезд № 43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области.
Ориентировочная задержка — до двух часов.
Также по измененному маршруту следует поезд № 793/794 Черкассы — Киев. Задержка в пути около часа.
Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.
