Высшее образование в Германии: во сколько это обойдется — Finance.ua

Высшее образование в Германии: во сколько это обойдется

Германия известна своим качественным и доступным образованием, которое предлагает бесплатное обучение на немецком языке в государственных университетах, в том числе и для иностранцев.

Система высшего образования в Германии финансируется федеральным правительством и землями. Благодаря этому как местным, так и международным студентам не придется беспокоиться о трате своих сбережений на образование.

Но даже при обучении на бюджете некоторые расходы нужно учитывать. Речь идет о семестровом взносе (semesterbeitrag/semester fee), который нужно платить студентам за каждый семестр (в учебном году два семестра, каждый длится примерно 6 месяцев). Этот сбор покрывает административные расходы и студенческие услуги, включая местный транспорт, и составляет от 85 до 350 евро (это примерно 4 тыс.-15 500 грн) за семестр. Федеральная земля Баден-Вюртемберг ввела плату за обучение для иностранных студентов из стран, не входящих в ЕС, в 2017 году. Граждане стран, не входящих в ЕС, которые учатся в Баден-Вюртемберг, должны платить 1500 евро (70−72 тыс. грн) за семестр.

Частные немецкие университеты обойдутся украинцам не дешево. Стоимость обучения может составлять от 5−20 тыс. евро (240−950 тыс. грн) в год в зависимости от программы и уровня заведения. Специализированные программы, такие как MBA, могут стоить до 65 тыс. евро за всю программу, а это более 3 млн грн.

Англоязычные программы могут стоить гораздо дороже в зависимости от университета и специальности.

Для тех, кто не владеет немецким, подготовительный языковой год — обязательная опция для комфортного старта, стоимость которой составляет от 5 до 8 тыс. евро (240−380 тыс. грн). Во время этого года молодые люди готовятся к требованиям академического обучения, изучают немецкий язык, а также знакомятся с культурой и системой образования страны.

Отдельно следует учитывать, что для получения студенческой визы нужно иметь на банковском счету сумму около 11 тысяч евро (527 тыс. грн) в год (это ориентировочно 44 тыс. грн в месяц), что также покрывает проживание, питание и транспорт.

Важно отметить, что у Германии достаточно развитые программы поддержки для украинцев, включая социальные выплаты, медицинское страхование и помощь с жильем. Хотя стипендиальных программ на уровне правительства, ориентированных исключительно на украинцев, меньше, студентам доступны общие стипендии и гранты от различных фондов, которые могут покрыть часть обучения и проживания.

