Китайские компании напрямую поставляли российским фирмам, на которые распространяются санкции за производство дронов, детали и материалы на сумму не менее £47 миллионов. Поставки происходили с 2023 по 2024 год, когда Москва создавала масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы беспилотников.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph.

По данным журналистов, почти четверть стоимости этих поставок — на £10,7 миллиона — поступила подсанкционным российским фирмам, связанным с производством иранских беспилотников-камикадзе Shahed и работающих в специальной экономической зоне «Алабуга». Такая информация была издана после анализа данных глобальной торговли, собранных компанией Sayari, занимающейся анализом рисков и данных.

Среди товаров, которые Китай экспортировал в россию, были авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие вещества для стекловолокна и углеродные волокнистые нити — все это ключевые компоненты для производства дронов.

В общей сложности газета The Telegraph определила 97 китайских поставщиков.

Например, китайские фирмы Changzhou Utek Composite, Taishan Fiberglass, Jilin Hongsheng Trading, Yongji Rongdu Commercial and Trading и Hebei Jigao поставили ряд продуктов из стекловолокна и углеродного волокна, таких как пряжа, связующие вещества, все компоненты для обработки и порошок стекловолокона — все это отправили непосредственно российским фирмам, которые работают в «Алабуге» и занимаются производством дронов.

Компании Harbin Bin-Au Technology, Jinhua Hairun Power Technology и Shandong Xinyilu International Trade также поставили авиационные двигатели и компоненты на сумму не менее £860 тысяч компании Drake LLC, работающей в «Алабуге».

Всего за три месяца 2023 года китайская компания Ningbo Peak Cloud Import and Export отправила самолеты и авиационные двигатели на сумму 3 миллиона фунтов российскому Уральскому заводу гражданской авиации, на который распространяются санкции за производство боевых беспилотников, в частности «Форпост».

Среди крупнейших поставщиков также находится Suzhou ECOD, находящаяся под санкциями Украины. Она отправила продукции в россию на сумму £1,2 млн с начала поставок в августе 2024 года.

Издание The Telegraph также определило пять подсанкционных российских фирм, отвечающих за импорт компонентов для дронов из Китая. Это «Уральская гражданская авиация», «Акметрон», «PT Electronic», «PT Elektronik» и «Radioline».

