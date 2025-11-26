Администрация Трампа пересмотрит статус всех беженцев, принятых при президентстве Байдена Сегодня 20:03 — Мир

Администрация Трампа пересмотрит статус всех беженцев, принятых при президентстве Байдена

Администрация Дональда Трампа приняла решение провести проверку всех прибывших в США беженцев в период работы администрации Джо Байдена.

Об этом говорится в служебной записке, которую получили журналисты NBC News

Кого касается решение

Планируемая проверка может охватить более 200 тысяч человек, которые за последние четыре года проходили процедуру легальной иммиграции. Чтобы получить статус беженца, заявители проходят многоуровневую проверку, которая обычно длится несколько лет и начинается задолго до въезда в США.

Меморандум предусматривает «комплексный пересмотр и повторное интервью всех беженцев», принятых в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года.

Проверка охватит также владельцев грин-карт.

В случае если заявитель не будет соответствовать определению беженца по результатам повторного пересмотра, решение обжаловать будет невозможно. Вместе со статусом его может лишиться и семья, в том числе дети и другие родственники, получившие вид на жительство на основании основного заявления.

Политика приема беженцев при новой администрации

В первый день работы администрации Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев до момента, пока она не будет отвечать интересам США. Документ также отмечал необходимость гарантировать общественную безопасность и принимать только тех людей, которые могут адаптироваться.

В 2026 финансовом году квота на прием беженцев была снижена до 7500 человек. Значительную часть в рамках этой квоты составляют африканеры из Южной Африки и другие группы, которых в США определили как подвергающихся «незаконной или несправедливой дискриминации».

Оценки правительственных структур

По словам представительницы Министерства внутренней безопасности США Триши Маклафлин, в предыдущие годы увеличение количества принятых лиц могло сопровождаться меньшим уровнем проверки, что, по ее мнению, повлияло на работу иммиграционной системы.

Напомним, ранее Reuters писал , что десятки тысяч украинцев, бежавших в США от войны, оказались в ситуации юридической неопределенности. Администрация Дональда Трампа не может окончательно определить дальнейшую судьбу гуманитарной программы, которая предоставила беженцам возможность жить и работать в США. Внутренние данные правительства США, с которыми ознакомилось издание по состоянию на 31 марта, свидетельствуют, что из-за задержек с обработкой гуманитарной программы почти 200 тысяч украинцев могут потерять свой легальный статус.

Finance.ua со ссылкой на Associated Press писал , что администрация президента США Дональда Трампа объявила о существенном сокращении количества беженцев, которых страна будет принимать в 2026 финансовом году. Квота уменьшена со 125 тысяч, установленных при президентстве Джо Байдена, до 7,5 тысяч человек. Правительство объяснило решение «гуманитарными соображениями» и «национальными интересами».

