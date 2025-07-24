Китай поставляет россии двигатели для дронов под видом холодильников — Reuters — Finance.ua
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Китай поставляет россии двигатели для дронов под видом холодильников — Reuters

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Китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в россии под маркировкой «промышленные холодильные установки» во избежание западных санкций.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности и документы, включающие контракты, счета-фактуры и таможенные документы.
По данным агентства, эти поставки позволили российскому оружейному производителю «Купол» увеличить производство ударных беспилотников «Гарпия А1», несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.
Внутренний документ предприятия «Купол» показал, что компания подписала контракт с Министерством обороны россии на производство более 6000 «Гарпий» в этом году по сравнению с 2000 в 2024 году. В документе отмечено, что к апрелю уже было поставлено более 1500 беспилотников.
Дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем россия использует около 500 таких дронов в месяц, сообщила Reuters украинская военная разведка.
Отмечено, что европейские чиновники по вопросам безопасности попросили не называть их имена и названия их организаций из-за конфиденциальности информации. Они также попросили не разглашать некоторые конкретные детали в документах, такие как даты и стоимость контрактов.
В свою очередь Министерство иностранных дел Китая заявило Reuters, что не знает об экспорте деталей для дронов «Гарпия» и контролирует заграничные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.
По материалам:
Економічна Правда
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