В Швейцарии проведут референдум по вопросу обязательной гражданской службы для всех

В Швейцарии 30 ноября пройдет референдум, на котором жители страны будут голосовать за замену нынешней военной службы для мужчин обязательным гражданским долгом для всех, независимо от пола.

Об этом сообщает Euractiv.

В рамках швейцарской прямой демократии граждане также будут решать, вводить ли новые налоги для сверхбогатых, чтобы финансировать меры страны в борьбе с изменением климата.

Инициатива «Гражданская обязанность» сначала получила достаточно широкую поддержку, но в последние недели она утратила популярность: согласно последнему опросу gfs. bern, 64% респондентов высказались против нее.

Комитет, который выдвинул инициативу, утверждает, что требование к каждому гражданину Швейцарии, независимо от пола, пройти военную службу в армии или гражданскую службу, укрепит социальную сплоченность.

Аргументы сторонников

Инициатива направлена ​​на достижение «настоящего равенства», заявила глава комитета Ноэми Ротен.

Она охарактеризовала нынешнюю систему как дискриминационную и для мужчин, и для женщин.

«В армии, гражданской обороне, государственной службе или добровольной пожарной службе, идея состоит в том, чтобы каждый молодой человек вносил свой вклад в коллективное благосостояние», — сказала Ротен.

Она заявила, что пора предоставить женщинам равноправное участие в коллективном проекте защиты населения.

Аргументы противников

Противники инициативы не считают, что она будет способствовать равенству.

Сириэль Гюгено, глава отдела по равенству, семье и миграции Швейцарской федерации профсоюзов (USS), обвинила инициативу в том, что она «полностью затуманивает реальное положение женщин в этой стране».

Она заявила, что швейцарские женщины уже посвящают 60% своего времени неоплачиваемому труду, тогда как для мужчин «все наоборот».

«А теперь вы просите женщин предоставлять еще больше неоплачиваемых услуг. Это только усугубит дисбаланс», — сказала Гюгено.

Правительство, которое не одобряет такую ​​инициативу, поддержало этот аргумент. В правительстве также подчеркнули, что удвоение количества новобранцев значительно превысит потребности и может нанести ущерб швейцарской экономике.

Согласно последним опросам, ни один из предложенных на голосование инициатив не имеет шансов быть принятым.

