0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Швейцарии проведут референдум по вопросу обязательной гражданской службы для всех

Мир
19
В Швейцарии проведут референдум по вопросу обязательной гражданской службы для всех
В Швейцарии проведут референдум по вопросу обязательной гражданской службы для всех
В Швейцарии 30 ноября пройдет референдум, на котором жители страны будут голосовать за замену нынешней военной службы для мужчин обязательным гражданским долгом для всех, независимо от пола.
Об этом сообщает Euractiv.
В рамках швейцарской прямой демократии граждане также будут решать, вводить ли новые налоги для сверхбогатых, чтобы финансировать меры страны в борьбе с изменением климата.
Инициатива «Гражданская обязанность» сначала получила достаточно широкую поддержку, но в последние недели она утратила популярность: согласно последнему опросу gfs. bern, 64% респондентов высказались против нее.
Комитет, который выдвинул инициативу, утверждает, что требование к каждому гражданину Швейцарии, независимо от пола, пройти военную службу в армии или гражданскую службу, укрепит социальную сплоченность.

Аргументы сторонников

Инициатива направлена ​​на достижение «настоящего равенства», заявила глава комитета Ноэми Ротен.
Она охарактеризовала нынешнюю систему как дискриминационную и для мужчин, и для женщин.
«В армии, гражданской обороне, государственной службе или добровольной пожарной службе, идея состоит в том, чтобы каждый молодой человек вносил свой вклад в коллективное благосостояние», — сказала Ротен.
Она заявила, что пора предоставить женщинам равноправное участие в коллективном проекте защиты населения.

Аргументы противников

Противники инициативы не считают, что она будет способствовать равенству.
Сириэль Гюгено, глава отдела по равенству, семье и миграции Швейцарской федерации профсоюзов (USS), обвинила инициативу в том, что она «полностью затуманивает реальное положение женщин в этой стране».
Она заявила, что швейцарские женщины уже посвящают 60% своего времени неоплачиваемому труду, тогда как для мужчин «все наоборот».
«А теперь вы просите женщин предоставлять еще больше неоплачиваемых услуг. Это только усугубит дисбаланс», — сказала Гюгено.
Правительство, которое не одобряет такую ​​инициативу, поддержало этот аргумент. В правительстве также подчеркнули, что удвоение количества новобранцев значительно превысит потребности и может нанести ущерб швейцарской экономике.
Согласно последним опросам, ни один из предложенных на голосование инициатив не имеет шансов быть принятым.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems