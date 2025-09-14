Украинцы чаще подают заявления на получение убежища в ЕС
За первые 6 месяцев года граждане Украины подали около 16 тысяч заявлений на получение убежища в странах ЕС. Это на 29% больше, чем в прошлом году.
Об этом говорится в отчете Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA).
Почему выросло количество заявлений от украинцев на получение убежища
Как отмечает информагентство dpa, причина — в стремлении получить право на длительное пребывание в стране ЕС.
В настоящее время украинцы, находящиеся в Евросоюзе, автоматически подпадают под действие Директивы ЕС о временной защите.
По опубликованным данным, в последнее время многие украинцы пытались получить статус искателя убежища во Франции.
Всего в странах Евросоюза за первое полугодие зафиксировано 399 тысяч заявлений, что на 23% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В частности, на две трети уменьшилось количество заявлений от сирийцев — 25 тысяч.
Лидерами по количеству обращений являются венесуэльцы (49 тысяч) и афганцы (42 тысячи).
ТОП-5 стран, получивших больше всего заявлений:
- Франция — 78 тыс.;
- Испания — 77 тыс.;
- Германия — 70 тыс.;
- Италия — 64 тыс.;
- Греция — 27 тыс.
Напомним, как заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Украина не имеет финансовой возможности стимулировать возвращение граждан из-за границы прямыми выплатами или льготами.
В то же время, государство должно создавать привлекательные условия для возвращения — в частности, обеспечить достойный уровень зарплат, доступное жилье.
