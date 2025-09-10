0 800 307 555
ру
В Нидерландах все чаще отказывают украинским беженцам в убежище

В Нидерландах все чаще отказывают украинским беженцам в убежище
Муниципалитеты Нидерландов бьют тревогу из-за нехватки мест для украинских переселенцев. Центры размещения уже несколько месяцев работают по полной и все чаще отказывают в приеме. Ассоциация нидерландских муниципалитетов (VNG) называет ситуацию «критической» и призывает правительство действовать.
Об этом сообщает издание NOS.
Сейчас в стране около 97 тысяч мест для размещения украинцев, и почти все они заполнены. В то же время еженедельно приезжает еще около 300 человек, сообщают в VNG. Это преимущественно женщины и дети, но есть и мужчины, приезжающие в поисках работы.
Утрехт в первый раз был вынужден отказать переселенцам. По словам местной чиновницы Рейчел Стрифланд, из-за нехватки финансирования город может закрыть часть имеющихся мест.
Местные власти подчеркивают, что помещения для размещения украинцев обычно арендуют, и это дорого. Инвестировать в новые объекты сложно, ведь застройщики требуют финансовых гарантий.
Еще в марте VNG и крупнейшие города Нидерландов обращались к правительству с открытым письмом. Теперь муниципалитеты снова просят государство о долгосрочной стратегии и дополнительном финансировании.
Министерство по приюту и миграции признает наличие «болезненных ситуаций», когда люди не получают необходимого жилья. Сейчас рассматривается возможность частичной оплаты жилья переселенцами, имеющими доход.
Напомним, с октября 2025 года для украинских беженцев в Нидерландах почти вдвое увеличится плата за убежище. Пересмотр размера личного взноса будет покрывать расходы на коммунальные услуги — газ, воду и электроэнергию. Теперь беженцам из Украины нужно будет платить за убежище около 244 евро с человека. Раньше плата составляла 105 евро.
В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93770 находятся в муниципальных центрах для беженцев. Нидерландские муниципалитеты вынуждены были отказывать украинцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест размещения.

Справка Finance.ua:

  • украинцы в Нидерландах имеют специальный статус и могут оставаться до марта 2027 года. Они имеют право на медицинскую помощь, образование и жилье без ожидания решения о предоставлении убежища.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
