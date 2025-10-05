Большинство немцев хотели бы перейти на неполный график: почему это проблема для экономики Сегодня 21:12 — Мир

Большинство немцев хотели бы перейти на неполный график: почему это проблема для экономики

Желание работать неполный рабочий день в Германии растет, что создает вызов экономике, которая переживает спад. Согласно ежегодному опросу, проведенному по заказу страховой компании HDI, большинство немцев (более 50%) хотели бы перейти на неполный график, если бы им предложили такую ​​возможность.

Об этом пишет Ausnews.

По сравнению с прошлым годом количество желающих выросло на 2%. До 2023 года тех, кто стремился к неполному рабочему дню, было менее половины.

Наибольшие отличия в отношении работы наблюдаются среди разных возрастных групп:

Младшие работники (до 40 лет): 57% хотят работать неполный день. Более четверти молодежи считает важным, чтобы руководитель учитывал их баланс между работой и личной жизнью.

57% хотят работать неполный день. Более четверти молодежи считает важным, чтобы руководитель учитывал их баланс между работой и личной жизнью. Старшие работники (более 40 лет): 49% выражают такое желание, а лишь 14% считают баланс приоритетом. В то же время в условиях экономической нестабильности растет стремление к надежности: 43% опрошенных предпочитают работу на государство, тогда как только 40% считают более привлекательной работу в частной компании.

Статистика подтверждает смену тренда. По данным Нюрнбергского института исследований рынка труда (IAB), во втором квартале доля работников, занятых неполный рабочий день, достигла рекордных 40,1%.

Читайте также Где искать квартиру в Германии: все нюансы

Число таких работников возросло до почти 17 миллионов человек (на 1,3% по сравнению с прошлым годом). Число работающих полный день сократилось до 25,35 млн.

Эксперт IAB Энцо Вебер объясняет, что неполная занятость, которая была редкостью в 1990-х, стала обычным явлением.

При этом сами работники на неполной занятости теперь работают больше: в среднем 18,62 часа в неделю, что тоже рекорд.

Рост объясняется активным развитием таких отраслей, как уход за людьми и образование, где неполный график распространен.

Почему это проблема для экономики

Эти тенденции вызывают беспокойство в политикуме. Фридрих Мерц, который считался влиятельной фигурой в немецкой оппозиции, неоднократно заявлял, что для оживления экономики «в Германии нужно снова начать работать больше и эффективнее».

Читайте также Нелегальная работа в Германии: за что можно получить штраф до 50 тысяч евро

Он предлагает отказаться от фиксированного 8-часового рабочего дня и вместо этого установить максимальное количество рабочих часов в неделю.

Ситуацию усложняет приближение массового выхода на пенсию поколения бэби-бумеров, что создаст огромную нагрузку на пенсионную систему, здравоохранение и приведет к острой нехватке квалифицированных кадров.

Рост популярности неполного рабочего дня в этом контексте рассматривается как серьезная проблема для экономического потенциала страны.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.