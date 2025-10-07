0 800 307 555
43
Дональд Трамп вводит 25% импортную пошлину на грузовики: кого будет касаться
Трамп объявил о введении 25% пошлины на грузовые автомобили из других стран.
Об этом пишет The Brussels Times.
Сроки

Трамп заявил, что эта мера вступит в силу 1 ноября 2025 года. Тариф будет распространяться на все грузовики средней и большой грузоподъемности, въезжающие в США.
Решение было принято из соображений «национальной безопасности» и направлено на поддержку американских производителей грузовиков, — пояснили в Белом доме.
Ранее Президент Дональд Трамп объявил о новом пакете пошлин на фармацевтические препараты, тяжелые грузовики и мебель. Наибольший резонанс вызвало решение о 100% пошлине на запатентованные лекарства, если производители не будут строить заводы в США.
По материалам:
Finance.ua
