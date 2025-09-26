Трамп запроваджує 100% тариф на ліки з-за кордону Сьогодні 11:22

Президент Дональд Трамп оголосив про новий пакет мит на фармацевтичні препарати, важкі вантажівки та меблі. Найбільший резонанс викликало рішення про 100% мито на запатентовані ліки, якщо виробники не будуватимуть заводи у США.

Про це повідомляє Вloomberg.

Обмеження набудуть чинності вже 1 жовтня 2025 року.

«Починаючи з 1 жовтня 2025 року, ми запровадимо 100% тариф на будь-який брендований або запатентований фармацевтичний продукт, якщо компанія не будує свій завод в Америці», — написав Трамп у соцмережах.

Він уточнив, що тарифи не застосовуватимуться, якщо будівництво вже розпочате.

Так Білий дім хоче змусити транснаціональні корпорації переносити виробництво ліків із Європи та Азії до Америки.

Хто постраждає

За даними Bloomberg Economics, найбільший удар припаде на Сінгапур та Швейцарію, які активно експортують ліки до США. Велика Британія та Японія також можуть відчути наслідки.

Серед фармацевтичних гігантів у зоні ризику опинилися Merck & Co., AstraZeneca та Johnson & Johnson. Вони вже оголосили про мільярдні інвестиції у будівництво заводів у США, однак не всі компанії розпочали реальне розширення виробництва.

Крім того, фармацевтичні компанії також отримали ультиматум: до кінця вересня вони мають добровільно знизити ціни для уряду США до рівня, що відповідає найнижчим міжнародним показникам.

Реакція ринків

Новина одразу вдарила по біржах: азійські акції впали на 0,9%, а папери фармацевтичних компаній просіли після оголошення тарифів. Глобальний індекс MSCI All Country World знижується четвертий день поспіль — це найдовша серія падінь за місяць.

Що далі

Трамп діє на основі Розділу 232 Закону про розширення торгівлі, який дозволяє вводити тарифи без схвалення Конгресу, якщо імпорт вважається загрозою нацбезпеці.

У найближчі тижні очікується нова хвиля мит — цього разу на напівпровідники, критичні мінерали, робототехніку та медичне обладнання. Це може суттєво вплинути на глобальні ланцюжки постачання.

