Трамп вводит 100% тариф на лекарства из-за границы
Президент Дональд Трамп объявил о новом пакете пошлин на фармацевтические препараты, тяжелые грузовики и мебель. Наибольший резонанс вызвало решение о 100% пошлине на запатентованное лекарство, если производители не будут строить заводы в США.
Об этом сообщает Вloomberg.
Ограничения вступят в силу 1 октября 2025 года.
«Начиная с 1 октября 2025 года мы введем 100% тариф на любой брендированный или запатентованный фармацевтический продукт, если компания не строит свой завод в Америке», — написал Трамп в соцсетях.
Он уточнил, что тарифы не будут применяться, если строительство уже начато.
Так Белый дом хочет заставить транснациональные корпорации переносить производство лекарства из Европы и Азии в Америку.

Кто пострадает

По данным Bloomberg Economics, наибольший удар придется на Сингапур и Швейцарию, которые активно экспортируют лекарства в США. Великобритания и Япония также могут ощутить последствия.
Среди фармацевтических гигантов в зоне риска оказались Merck & Co., AstraZeneca и Johnson & Johnson. Они уже объявили о миллиардных инвестициях в строительство заводов в США, однако не все компании приступили к реальному расширению производства.
Кроме того, фармацевтические компании также получили ультиматум: до конца сентября они должны добровольно снизить цены для правительства США до уровня, соответствующего самым низким международным показателям.

Реакция рынков

Новость сразу ударила по биржам: азиатские акции упали на 0,9%, а бумаги фармацевтических компаний просели после объявления тарифов. Глобальный индекс MSCI All Country World снижается четвертый день подряд — самая длинная серия падений за месяц.
Что дальше

Трамп действует на основе Раздела 232 Закона о расширении торговли, позволяющего вводить тарифы без одобрения Конгресса, если импорт считается угрозой нацбезопасности.
В ближайшие недели ожидается новая волна пошлин — на этот раз на полупроводники, критические минералы, робототехнику и медицинское оборудование. Это может существенно повлиять на глобальные цепочки поставок.
Светлана Вышковская
