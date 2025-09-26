Каким организациям украинцы доверяют больше всего и меньше всего Сегодня 11:24 — Личные финансы

Каким организациям украинцы доверяют больше всего и меньше всего

Среди международных организаций украинцы больше всего доверяют Европейскому Союзу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Такие результаты обнародовал глава организации Алексей Антипович во время презентации «Доверие, реформы и евроинтеграция».

Полностью или частично доверяют ЕС 63% опрошенных украинцев. В то время как частично или полностью не доверяют — 25%.

Второй самый высокий показатель доверия среди украинцев — это 60% доверия к Международному валютному фонду.

Доверие к НАТО, полное или частичное, у 54% опрошенных украинцев. В то же время, меньше всего украинцы доверяют ООН (40%) и ОБСЕ (37%).

Что касается украинских институтов, то большинство украинцев доверяют:

Национальной гвардии (84%),

Службе безопасности Украины (78%)

Госпогранслужбе (62%).

Самый низкий уровень доверия к Государственной таможенной службе (36%), Офису Генпрокурора (28%) и судебной системе (26%).

Также у украинцев спросили, насколько они удовлетворены результатами проведения реформ.

Согласно результатам, больше всего украинцы довольны сферой цифровой трансформации (70%) и повышением гендерного равенства (60%).

Наименее удовлетворены реформами судебной системы и прокуратуры (20%) и борьбой с коррупцией (14%).

