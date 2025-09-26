0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каким организациям украинцы доверяют больше всего и меньше всего

Личные финансы
3
Каким организациям украинцы доверяют больше всего и меньше всего
Каким организациям украинцы доверяют больше всего и меньше всего
Среди международных организаций украинцы больше всего доверяют Европейскому Союзу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Такие результаты обнародовал глава организации Алексей Антипович во время презентации «Доверие, реформы и евроинтеграция».
Полностью или частично доверяют ЕС 63% опрошенных украинцев. В то время как частично или полностью не доверяют — 25%.
Второй самый высокий показатель доверия среди украинцев — это 60% доверия к Международному валютному фонду.
Доверие к НАТО, полное или частичное, у 54% опрошенных украинцев. В то же время, меньше всего украинцы доверяют ООН (40%) и ОБСЕ (37%).
Что касается украинских институтов, то большинство украинцев доверяют:
  • Национальной гвардии (84%),
  • Службе безопасности Украины (78%)
  • Госпогранслужбе (62%).
Самый низкий уровень доверия к Государственной таможенной службе (36%), Офису Генпрокурора (28%) и судебной системе (26%).
Также у украинцев спросили, насколько они удовлетворены результатами проведения реформ.
Согласно результатам, больше всего украинцы довольны сферой цифровой трансформации (70%) и повышением гендерного равенства (60%).
Наименее удовлетворены реформами судебной системы и прокуратуры (20%) и борьбой с коррупцией (14%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems