Кто и как регистрирует право собственности в Украине и в Европе

В Украине сделки с объектами недвижимости регистрируют Государственные регистраторы (работники органов местного самоуправления или ЦПАУ. — Ред.) и частные или государственные нотариусы.

Самостоятельно «нажать кнопку в смартфоне и зарегистрировать» владелец не может. Но выписку о праве собственности можно получить и онлайн, и на бумаге.

Как в Европе

В Европе почти везде ключевую роль играют нотариусы. Именно они проверяют документы, удостоверяют сделки и передают их в государственный реестр.

В разных странах как процесс регистрации, так и процедура получения выписок из реестров в отношении недвижимого имущества может существенно отличаться:

в Германии записи ведут земельные отделы судов (Amtsgerichte) — доступ к этим реестрам возможен только для тех, кто докажет «законный интерес»;

записи ведут земельные отделы судов (Amtsgerichte) — доступ к этим реестрам возможен только для тех, кто докажет «законный интерес»; во Франции нотариус передает сделку в SPF или SPFE (службу при налоговой администрации), и именно эта запись делает право «публичным»;

нотариус передает сделку в SPF или SPFE (службу при налоговой администрации), и именно эта запись делает право «публичным»; в Испании существуют два разных органа: Registro de la Propiedad (юридический реестр) и Catastro (картографическая служба);

существуют два разных органа: Registro de la Propiedad (юридический реестр) и Catastro (картографическая служба); В Польше земельно-ипотечные книги (Księga wieczysta) ведут районные суды, в них отображается правовой статус недвижимости. Посмотреть данные можно бесплатно онлайн;

земельно-ипотечные книги (Księga wieczysta) ведут районные суды, в них отображается правовой статус недвижимости. Посмотреть данные можно бесплатно онлайн; в Чехии право собственности вносят в Кадастр недвижимости (Katastr nemovitostí), он открыт для всех: информацию о собственности и обременениях можно проверить на сайте;

право собственности вносят в Кадастр недвижимости (Katastr nemovitostí), он открыт для всех: информацию о собственности и обременениях можно проверить на сайте; в Эстонии действует электронный реестр (e-land Register), где заявления можно подать онлайн через систему электронного нотариата;

действует электронный реестр (e-land Register), где заявления можно подать онлайн через систему электронного нотариата; в Дании еще более радикально: с 2009 года вся регистрация происходит только в электронном виде через систему Tinglysning.

