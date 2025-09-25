Кто и как регистрирует право собственности в Украине и в Европе
В Украине сделки с объектами недвижимости регистрируют Государственные регистраторы (работники органов местного самоуправления или ЦПАУ. — Ред.) и частные или государственные нотариусы.
Самостоятельно «нажать кнопку в смартфоне и зарегистрировать» владелец не может. Но выписку о праве собственности можно получить и онлайн, и на бумаге.
Как в Европе
В Европе почти везде ключевую роль играют нотариусы. Именно они проверяют документы, удостоверяют сделки и передают их в государственный реестр.
В разных странах как процесс регистрации, так и процедура получения выписок из реестров в отношении недвижимого имущества может существенно отличаться:
- в Германии записи ведут земельные отделы судов (Amtsgerichte) — доступ к этим реестрам возможен только для тех, кто докажет «законный интерес»;
- во Франции нотариус передает сделку в SPF или SPFE (службу при налоговой администрации), и именно эта запись делает право «публичным»;
- в Испании существуют два разных органа: Registro de la Propiedad (юридический реестр) и Catastro (картографическая служба);
- В Польше земельно-ипотечные книги (Księga wieczysta) ведут районные суды, в них отображается правовой статус недвижимости. Посмотреть данные можно бесплатно онлайн;
- в Чехии право собственности вносят в Кадастр недвижимости (Katastr nemovitostí), он открыт для всех: информацию о собственности и обременениях можно проверить на сайте;
- в Эстонии действует электронный реестр (e-land Register), где заявления можно подать онлайн через систему электронного нотариата;
- в Дании еще более радикально: с 2009 года вся регистрация происходит только в электронном виде через систему Tinglysning.
