ру
Клиентов «Новой почты» предупредили о мошеннических SMS

Личные финансы
19
Мошенники начали новую волну фишинговых атак — теперь аферисты рассылают сообщения якобы от имени «Новой почты».
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что случилось

Клиенты стали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: «Ваша посылка задержана из-за неверного индекса».
В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле для сбора личных и банковских данных.
«Не переходите по ссылке в SMS и не делитесь личными данными. Удалите сообщения и предупредите близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обман», — отметили в компании.
Вся официальная коммуникация «Новой почты» ведется только по официальным каналам:
  • сайт;
  • мобильное приложение;
  • социальные сети;
  • SMS.
Напомним, фишинг (от английского fishing — рыбалка) — набирающая большую популярность схема хищения карточных данных в интернете.
Схема основывается на массовой рассылке банковским клиентам специальных писем или SMS-сообщений, маскирующихся под сообщения от банков или известных компаний, брендов.
О том, как защитить свои средства и данные — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
