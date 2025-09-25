Клиентов «Новой почты» предупредили о мошеннических SMS Сегодня 15:12 — Личные финансы

Клиентов «Новой почты» предупредили о мошеннических SMS

Мошенники начали новую волну фишинговых атак — теперь аферисты рассылают сообщения якобы от имени «Новой почты».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что случилось

Клиенты стали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: «Ваша посылка задержана из-за неверного индекса».

В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле для сбора личных и банковских данных.

«Не переходите по ссылке в SMS и не делитесь личными данными. Удалите сообщения и предупредите близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обман», — отметили в компании.

Вся официальная коммуникация «Новой почты» ведется только по официальным каналам:

сайт;

мобильное приложение;

социальные сети;

SMS.

Напомним, фишинг (от английского fishing — рыбалка) — набирающая большую популярность схема хищения карточных данных в интернете.

Схема основывается на массовой рассылке банковским клиентам специальных писем или SMS-сообщений, маскирующихся под сообщения от банков или известных компаний, брендов.

О том, как защитить свои средства и данные — читайте в статье по ссылке.

