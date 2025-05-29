Мошенники снова делают фейковые рассылки от имени налоговой — ГНС — Finance.ua
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Мошенники снова делают фейковые рассылки от имени налоговой — ГНС

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Мошенники снова делают фейковые рассылки от имени налоговой — ГНС
Мошенники снова делают фейковые рассылки от имени налоговой — ГНС
Государственная налоговая служба предупреждает об очередной попытке массового распространения вредоносных электронных писем, якобы направляемых от имени ГНС. Это уже вторая такая волна за последнюю неделю.
Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
По его словам, фейковые письма приходят налогоплательщикам в разных регионах. Во вложениях к таким сообщениям содержится вирусное ПО: после открытия PDF-файла запускается программа, которая предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру пользователя.
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Налоговая подчеркивает: настоящие официальные адреса ее работников всегда содержат домен @tax.gov.ua. В случае подозрительных сообщений гражданам советуют не открывать вложения и обращаться напрямую в ГНС.
Напомним, это уже не первый раз налоговая фиксирует массовые фейковые рассылки от своего имени. Так, например, в феврале мошенники распространяли электронные письма, отправленные якобы от «Дії», о возможности получения ежегодного налогового возмещения.
Также отметим, что недавно налоговая начала рассылать письма бизнесу с предупреждениями о нарушениях. В ГНС подчеркивают, что сообщения носят превентивный характер: добровольное исправление нарушений поможет избежать фактических проверок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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