Украинский бизнес сейчас оказался в парадоксальной ситуации: рынок труда расширяется, но дефицит квалифицированных управленцев ощущается сильнее, чем когда-либо.
Руководители высшего и среднего звеньев — одни из самых высокооплачиваемых специалистов, за них компании ведут «битвы». Такие результаты показало исследование кадрового портала GRC.UA, предоставленное finance.ua.
GRC.UA исследовал, чем мотивируют и как удерживают топ-менеджеров, от которых зависит стратегия и будущее бизнеса.
По результатам исследования, рост зарплат руководителей был быстрее среднего темпа зарплат по стране.
Три четверти украинских топ-менеджеров стали получать в 2025 году больше, чем в прошлом.
Наибольшая доля опрошенных руководителей (35%) ощутила минимальное повышение зарплаты — до 10%.
Еще у 30% опрошенных директоров ежемесячная финансовая компенсация выросла на 10−20%. Ощутимое повышение окладов получили совсем немного топ-менеджеров — увеличили зарплату на 31−40% только на 4% опрошенных, увеличили зарплату более чем на 41% только одному из сотни директоров.
Бонусы и премии
Размер дополнительного финансового вознаграждения руководителей почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Более того, 45% опрошенных топ-менеджеров вообще не получают бонусы и премии. Четверть управленцев (26%) получают дополнительную финансовую мотивацию раз в год.
Почти у половины опрошенных размер бонуса зависит от годовой заработной платы. У каждого четвёртого топ-менеджера размер бонуса оговаривается заранее и имеет фиксированную сумму в гривнах.
Мотивации
Почти все опрошенные руководители (94%) отметили, что у них нет долгосрочной мотивации. Только 4% управленцев имеют долгосрочный бонус, привязанный к результатам компании. Каждый сотый топ-менеджер имеет долю в компании или участвует в акционерной программе.
Не слишком распространены среди украинских компаний и неценовые формы мотивации:
- Служебный автомобиль или компенсация транспортных расходов есть только у четверти руководителей.
- Медицинскую страховку оплачивают только треть топ-менеджеров.
Оплачиваемое обучение
37% руководителей отмечают, что их компании не предусматривают никакой оплаты профессиональных курсов или учебных программ.
Однако есть и положительные тенденции: 6% компаний регулярно финансируют обучение — от бизнес-школ и программ МВА до узкоспециализированных курсов. Еще 4% организаций оплачивают своим топ-менеджерам участие в международных конференциях и профессиональных мероприятиях, где топы не только получают новые знания, но и налаживают стратегические связи.
Самая распространенная практика — оплата обучения по запросу (44%), когда компания готова инвестировать в развитие, если управленец доказывает, что программа критически важна для его роли или проекта.
Выводы
Основным мотивирующим инструментом, который используют компании в борьбе за квалифицированных управленцев, является только заработная плата. Бизнес не игнорирует инвестиции в профессиональное развитие своих управленцев.
Ранее мы писали, по данным государственной службы статистики, в первом квартале 2025 года средняя заработная плата стала выше на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако зарплаты руководителей в финансовом секторе, ІТ, агробизнесе и страховании выросли на 30−40% по сравнению с 2024 годом. К примеру, директор по финансам или маркетингу в столичной компании может получать примерно 75 тыс. грн.
