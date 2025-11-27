0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент: на «Зимнюю поддержку» через Дію поступило почти 11 миллионов заявок

Личные финансы
12
Президент: на «Зимнюю поддержку» через Дію поступило почти 11 миллионов заявок
Президент: на «Зимнюю поддержку» через Дію поступило почти 11 миллионов заявок
Украинцы начали получать выплату 1 тыс. грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплаты стартовали в городских отделениях Укрпочты.
На получение «Зимней поддержки» через Дію поступило около 11 миллионов заявок.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает корреспондент Укринформа.
«Уже начались выплаты по программе „Зимней поддержки“ — и тем, кто оформил заявку в Дії, также через Укрпочту. Уже начались выплаты, в частности, и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с россией. Только в таких общинах есть уже более 133 тысячи заявок через Укрпочту, в общей сложности через 500 000 000″. Количество в Дії — около 11 миллионов заявок», — сказал глава государства.
Он отметил, что важно оформить эту заявку именно в этом году, до Рождества.

Справка Finance.ua:

  • с 15 ноября по 24 декабря украинцы могут подать заявку на получение пособия в 1 тыс. грн в приложении «Дія» или в отделении «Укрпочты»;
  • воспользоваться денежными средствами можно до 30 июня 2026 года;
  • потратить пособие можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны. В то же время, пособие не может быть использовано для приобретения подакцизных товаров, а также запрещено снимать наличные со специального счета.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems