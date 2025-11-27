Президент: на «Зимнюю поддержку» через Дію поступило почти 11 миллионов заявок
Украинцы начали получать выплату 1 тыс. грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплаты стартовали в городских отделениях Укрпочты.
На получение «Зимней поддержки» через Дію поступило около 11 миллионов заявок.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает корреспондент Укринформа.
«Уже начались выплаты по программе „Зимней поддержки“ — и тем, кто оформил заявку в Дії, также через Укрпочту. Уже начались выплаты, в частности, и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с россией. Только в таких общинах есть уже более 133 тысячи заявок через Укрпочту, в общей сложности через 500 000 000″. Количество в Дії — около 11 миллионов заявок», — сказал глава государства.
Он отметил, что важно оформить эту заявку именно в этом году, до Рождества.
Справка Finance.ua:
- с 15 ноября по 24 декабря украинцы могут подать заявку на получение пособия в 1 тыс. грн в приложении «Дія» или в отделении «Укрпочты»;
- воспользоваться денежными средствами можно до 30 июня 2026 года;
- потратить пособие можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны. В то же время, пособие не может быть использовано для приобретения подакцизных товаров, а также запрещено снимать наличные со специального счета.
