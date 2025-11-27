В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы Сегодня 12:03 — Личные финансы

В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы

Государственная налоговая служба Украины запустила новый цифровой сервис TAX Control. С момента его старта уже поступило около 100 сообщений о возможных нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Это очень удобный инструмент, позволяющий абсолютно каждому включиться в борьбу с тенью», — подчеркнула глава ГНС.

На что чаще всего жалуются украинцы

45% - невыдача фискального чека, неприменение РРО/ПРРО;

19,5% - отказ в расчете банковской картой;

35,5% - другие нарушения, включая работу без регистрации или неоформленных работников.

Леся Карнаух подчеркнула, что этот сервис не о давлении налоговой. Ибо для проверки должны быть реальные основания, и это наша последовательная позиция.

«TAX Control» — это общая ответственность. Ибо когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не замалчивать нарушения, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", — добавила и. о. главы ГНС.

Виджет TAX Control размещен на веб-портале ГНС в правом верхнем углу.

Сообщайте:

о невыдаче фискального чека,

торговле без лицензии или с нарушением реализации подакцизной продукции,

отказе принять карту,

работе без государственной регистрации,

неоформленных работниках.

Напомним, недавно Государственная налоговая служба представила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент, позволяющий сообщать о нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.

Ранее Finance.ua писал , что уровень теневой экономики в Украине до полномасштабной войны оценивался примерно в 30%. В тени потенциально может находиться 40% экономики. Однако для отдельных отраслей, например торговли, этот показатель может составлять 60−70%.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины вместе с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В нем объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях. Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС.

Также мы писали, какие налоги и сборы не платит ФЛП-единщик.

За январь-октябрь в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых ГНС. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выполнение плана за этот период составило 107,7%.

