В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы
Государственная налоговая служба Украины запустила новый цифровой сервис TAX Control. С момента его старта уже поступило около 100 сообщений о возможных нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«Это очень удобный инструмент, позволяющий абсолютно каждому включиться в борьбу с тенью», — подчеркнула глава ГНС.
На что чаще всего жалуются украинцы
- 45% - невыдача фискального чека, неприменение РРО/ПРРО;
- 19,5% - отказ в расчете банковской картой;
- 35,5% - другие нарушения, включая работу без регистрации или неоформленных работников.
Леся Карнаух подчеркнула, что этот сервис не о давлении налоговой. Ибо для проверки должны быть реальные основания, и это наша последовательная позиция.
«TAX Control» — это общая ответственность. Ибо когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не замалчивать нарушения, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", — добавила и. о. главы ГНС.
Виджет TAX Control размещен на веб-портале ГНС в правом верхнем углу.
Сообщайте:
- о невыдаче фискального чека,
- торговле без лицензии или с нарушением реализации подакцизной продукции,
- отказе принять карту,
- работе без государственной регистрации,
- неоформленных работниках.
Напомним, недавно Государственная налоговая служба представила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент, позволяющий сообщать о нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.
Ранее Finance.ua писал, что уровень теневой экономики в Украине до полномасштабной войны оценивался примерно в 30%. В тени потенциально может находиться 40% экономики. Однако для отдельных отраслей, например торговли, этот показатель может составлять 60−70%.
Справка Finance.ua:
- Министерство финансов Украины вместе с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В нем объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях. Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС.
- Также мы писали, какие налоги и сборы не платит ФЛП-единщик.
- За январь-октябрь в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых ГНС. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выполнение плана за этот период составило 107,7%.
Поделиться новостью
Также по теме
Мобилизация 50 плюс: кого призовут, на какие должности
В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы
Президент: на «Зимнюю поддержку» через Дію поступило почти 11 миллионов заявок
Логистическая отрасль показывает динамичное восстановление: где и как выросли зарплаты
ТОП-5 стран, где больше всего обманывают туристов накануне 2026 года (инфографика, примеры)
Зарплата военных и выплаты ветеранам: на какие суммы на самом деле живут военнослужащие в Украине