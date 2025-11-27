0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы

Личные финансы
99
В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы
В Налоговой рассказали, на какие нарушения чаще всего жалуются украинцы
Государственная налоговая служба Украины запустила новый цифровой сервис TAX Control. С момента его старта уже поступило около 100 сообщений о возможных нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.
Читайте также
Об этом сообщила на своей странице в Facebook и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«Это очень удобный инструмент, позволяющий абсолютно каждому включиться в борьбу с тенью», — подчеркнула глава ГНС.

На что чаще всего жалуются украинцы

  • 45% - невыдача фискального чека, неприменение РРО/ПРРО;
  • 19,5% - отказ в расчете банковской картой;
  • 35,5% - другие нарушения, включая работу без регистрации или неоформленных работников.
Леся Карнаух подчеркнула, что этот сервис не о давлении налоговой. Ибо для проверки должны быть реальные основания, и это наша последовательная позиция.
Читайте также
«TAX Control» — это общая ответственность. Ибо когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не замалчивать нарушения, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", — добавила и. о. главы ГНС.
Виджет TAX Control размещен на веб-портале ГНС в правом верхнем углу.
Сообщайте:
  • о невыдаче фискального чека,
  • торговле без лицензии или с нарушением реализации подакцизной продукции,
  • отказе принять карту,
  • работе без государственной регистрации,
  • неоформленных работниках.
Напомним, недавно Государственная налоговая служба представила цифровой сервис TAX Control. Это инструмент, позволяющий сообщать о нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания.
Ранее Finance.ua писал, что уровень теневой экономики в Украине до полномасштабной войны оценивался примерно в 30%. В тени потенциально может находиться 40% экономики. Однако для отдельных отраслей, например торговли, этот показатель может составлять 60−70%.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины вместе с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В нем объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях. Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС.
  • Также мы писали, какие налоги и сборы не платит ФЛП-единщик.
  • За январь-октябрь в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых ГНС. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выполнение плана за этот период составило 107,7%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems