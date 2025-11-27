Мобилизация 50 плюс: кого призовут, на какие должности
До 3 февраля 2026 года продлили военное положение, а с ним и мобилизацию. Согласно законодательству, на службу могут призывать военнообязанных мужчин, не достигших 60-летия.
В 50 лет мобилизация все еще затрагивает многих людей. Однако есть и определенные нюансы, которые следует знать. Об этом, а также о том, кого не будут призывать, пишет УНІАН.
Мобилизация 50+
Согласно украинскому законодательству, на службу в армию забирают военнообязанных до достижения ими 60 лет, а значит, мобилизация после 50 лет проводится на общих основаниях. Таким людям нужно проходить военно-врачебную комиссию и посещать ТЦК в случае получения повестки.
В связи с этим популярный вопрос, проводится ли мобилизация 55 лет включительно или нет, — не актуален, ведь это все еще в пределах допустимого возраста.
Гораздо важнее состояние здоровья человека, а также наличие или отсутствие у него военной специальности, оснований для отсрочки или брони и текущих потребностей армии.
Если у мужчины востребованная военная специальность и он пригоден по состоянию здоровья, то его могут призвать даже в 58−59 лет.
Напомнит, с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
Как отмечают в Министерстве обороны, это должно сделать процесс максимально прозрачным и разгрузить работников ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации. Рассказываем об основных изменениях.
- Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые могут измениться со временем.
- Оформление отсрочек онлайн через приложение Резерв+ стало основным способом. Также это можно сделать офлайн через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Кто сможет оформить отсрочку онлайн в Резерве+ читайте далее.
