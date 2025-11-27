0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 2026 года Польша меняет правила трудоустройства иностранцев: каковы риски

Личные финансы
4
С 2026 года Польша меняет правила трудоустройства иностранцев: каковы риски
С 2026 года Польша меняет правила трудоустройства иностранцев: каковы риски
2025 год стал периодом самой масштабной за десятилетие реформы трудоустройства иностранцев в Польше. Новые правила углубили цифровизацию и усилили защиту мобильных работников, хотя создали дополнительное административное бремя для предпринимателей. В 2026 году ожидается еще более сложная ситуация из-за завершения действия спецзакона.
Об этом пишет InPoland.net.pl.

Цифровизация и усиление защиты работников

Наиболее заметным результатом реформы стала цифровизация процесса трудоустройства иностранцев. Требование подавать заявки в электронном виде и новые условия отчетности предоставили государству больше инструментов контроля занятости.
Новые правила укрепили защиту мобильных работников. Заключение письменного договора, перевод документа на язык, который понимает работник, а также предоставление информации о праве вступления в профсоюз повышают осведомленность о трудовых правах и уменьшают риск злоупотреблений.

Административные трудности для бизнеса

Вместе с положительными изменениями предприниматели получили растущую нагрузку.
Компания должна сообщать о начале и завершении работы, хранить дополнительные документы и переводы, а также постоянно контролировать силу разрешений на пребывание работников.
Особенно сложная ситуация для малого и среднего бизнеса, в частности в сфере торговли, логистики и услуг.

Вызовы 2026 года

2026 может стать самым непредсказуемым со времен пандемии. Сочетание новых правил, больших сложностей в процедурах легализации и отсутствия решения о продлении временной защиты для граждан Украины создает риски для стабильной работы бизнеса.
Пока нет окончательного решения относительно того, будет ли продлено действие спецзакона и как будет применяться европейское законодательство в случае внезапного прекращения его действия.
Ожидание решений по карте побыта в воеводских управлениях длится месяцами или даже годами. Перспектива потери 7% работников в результате смены правил выглядит неутешительно для рынка труда.
Читайте также
Сообщения о поручениях работы, которые ввели в 2022 году, были одним из самых эффективных кризисных механизмов. Они позволили работодателям быстро и легально нанимать граждан Украины без лишних бюрократических процедур и риска для непрерывности производства.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Польше насчитывается около 80 000 иностранных работников в возрасте 55 лет и старше. Однако большинство компаний до сих пор отдают приоритет младшим работникам.
За девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в сентябре составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в разных отраслях оказались неодинаковыми.
Польский парламент принял поправки к Закону об иностранцах, которые вводят новый порядок подачи документов на карту побыта. Теперь заявления на временное или постоянное пребывание, а также статус долгосрочного резидента ЕС будут подавать исключительно онлайн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems