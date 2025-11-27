С 2026 года Польша меняет правила трудоустройства иностранцев: каковы риски Сегодня 16:06 — Личные финансы

2025 год стал периодом самой масштабной за десятилетие реформы трудоустройства иностранцев в Польше. Новые правила углубили цифровизацию и усилили защиту мобильных работников, хотя создали дополнительное административное бремя для предпринимателей. В 2026 году ожидается еще более сложная ситуация из-за завершения действия спецзакона.

Цифровизация и усиление защиты работников

Наиболее заметным результатом реформы стала цифровизация процесса трудоустройства иностранцев. Требование подавать заявки в электронном виде и новые условия отчетности предоставили государству больше инструментов контроля занятости.

Новые правила укрепили защиту мобильных работников. Заключение письменного договора, перевод документа на язык, который понимает работник, а также предоставление информации о праве вступления в профсоюз повышают осведомленность о трудовых правах и уменьшают риск злоупотреблений.

Административные трудности для бизнеса

Вместе с положительными изменениями предприниматели получили растущую нагрузку.

Компания должна сообщать о начале и завершении работы, хранить дополнительные документы и переводы, а также постоянно контролировать силу разрешений на пребывание работников.

Особенно сложная ситуация для малого и среднего бизнеса, в частности в сфере торговли, логистики и услуг.

Вызовы 2026 года

2026 может стать самым непредсказуемым со времен пандемии. Сочетание новых правил, больших сложностей в процедурах легализации и отсутствия решения о продлении временной защиты для граждан Украины создает риски для стабильной работы бизнеса.

Пока нет окончательного решения относительно того, будет ли продлено действие спецзакона и как будет применяться европейское законодательство в случае внезапного прекращения его действия.

Ожидание решений по карте побыта в воеводских управлениях длится месяцами или даже годами. Перспектива потери 7% работников в результате смены правил выглядит неутешительно для рынка труда.

Сообщения о поручениях работы, которые ввели в 2022 году, были одним из самых эффективных кризисных механизмов. Они позволили работодателям быстро и легально нанимать граждан Украины без лишних бюрократических процедур и риска для непрерывности производства.

