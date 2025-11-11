0 800 307 555
Які податки та збори не сплачує ФОП-єдинник

135
Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок), звільняються від низки податків.
Це визначено у пункті 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, нагадують у Головному управлінні ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Від яких податків звільняють ФОПів-єдинників

Платники єдиного податку не сплачують і не подають звітність з таких податків:
  • податок на прибуток (крім окремих випадків, передбачених ПКУ);
  • податок на доходи фізичних осіб — у частині доходів, що оподатковуються єдиним податком;
  • ПДВ з операцій постачання товарів і послуг в Україні (крім ПДВ, що сплачується фізичними та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи);
  • земельний податок за ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої — третьої груп для ведення бізнесу (якщо така земля не здається в оренду чи користування) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
  • рентна плата за спеціальне використання води — для платників єдиного податку четвертої групи.
А які податки все ж потрібно сплачувати

Згідно з пунктом 297.2 ПКУ, усі інші податки та збори, не згадані вище, ФОПи сплачують у загальному порядку.
Крім того, такі ФОП сплачують:
  • митні платежі на загальних умовах під час ввезення товарів на територію України;
  • податок на доходи фізичних осіб й ЄСВ, якщо підприємець виплачує зарплату чи інші доходи фізичним особам.
Раніше ми повідомляли, що Державний бюджет України на 2026 рік передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників. Тут розповіли, скільки податків сплачуватимуть ФОПи у 2026 році.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОППодаткиБізнес
