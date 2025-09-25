Исследование авторынка: в каких областях покупают больше всего авто Сегодня 19:03 — Личные финансы

Институт исследований авторынка проанализировал данные о регистрации легковых автомобилей в Украине.

исследовании учтены операции с подержанными автомобилями на внутреннем рынке, первые регистрации импортированных автомобилей с пробегом и продажа новых машин. Киев вынесен в отдельную категорию из-за высоких объемов операций.

Внутренний рынок

В августе 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 75 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей:

больше всего перепродаж зафиксировано в Киевской области — более 23%;

в столице совершилось почти 13% операций;

на третьем месте Днепропетровская область с долей около 8%.

Меньше всего сделок заключено в Донецкой и Херсонской областях из-за боевых действий и временной оккупации части территорий. Данные Луганской области и Крыма отсутствуют.

Инфографика: eauto.org.ua

Новые легковушки

В августе украинцы и предприятия приобрели 6,9 тысяч новых легковых автомобилей:

Киев обеспечил наибольшую долю — почти 42%. Это объясняется не только спросом, но и концентрацией автосалонов и лизинговых компаний, которые регистрируют авто на себя;

Киевская и Днепропетровская области показали одинаковый результат — по 7,3%;

Среди активных регионов также Одесская и Львовская области.

Наименьшая активность по регистрациям новых легковых автомобилей, по уже известным причинам, зафиксирована в Херсонской и Донецкой областях.

Инфографика: eauto.org.ua

Напомним, по данным Укравтопрома, за семь месяцев 2025 года в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая таможенная стоимость ввезенных машин составила около $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.

Киберполиция и Главный сервисный центр МВД предостерегают от мошеннических схем с продажей автомобилей онлайн. Мошенники предлагают несуществующие авто по «выгодной цене», демонстрируют поддельные документы и апеллируют к социально чувствительным темам, в частности волонтерству.

Інститут досліджень авторинку

