0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исследование авторынка: в каких областях покупают больше всего авто

Личные финансы
16
Исследование авторынка: в каких областях покупают больше всего авто
Исследование авторынка: в каких областях покупают больше всего авто
Институт исследований авторынка проанализировал данные о регистрации легковых автомобилей в Украине.
В исследовании учтены операции с подержанными автомобилями на внутреннем рынке, первые регистрации импортированных автомобилей с пробегом и продажа новых машин. Киев вынесен в отдельную категорию из-за высоких объемов операций.

Внутренний рынок

В августе 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 75 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей:
  • больше всего перепродаж зафиксировано в Киевской области — более 23%;
  • в столице совершилось почти 13% операций;
  • на третьем месте Днепропетровская область с долей около 8%.
Меньше всего сделок заключено в Донецкой и Херсонской областях из-за боевых действий и временной оккупации части территорий. Данные Луганской области и Крыма отсутствуют.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua

Новые легковушки

В августе украинцы и предприятия приобрели 6,9 тысяч новых легковых автомобилей:
  • Киев обеспечил наибольшую долю — почти 42%. Это объясняется не только спросом, но и концентрацией автосалонов и лизинговых компаний, которые регистрируют авто на себя;
  • Киевская и Днепропетровская области показали одинаковый результат — по 7,3%;
  • Среди активных регионов также Одесская и Львовская области.
Наименьшая активность по регистрациям новых легковых автомобилей, по уже известным причинам, зафиксирована в Херсонской и Донецкой областях.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Напомним, по данным Укравтопрома, за семь месяцев 2025 года в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая таможенная стоимость ввезенных машин составила около $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.
Киберполиция и Главный сервисный центр МВД предостерегают от мошеннических схем с продажей автомобилей онлайн. Мошенники предлагают несуществующие авто по «выгодной цене», демонстрируют поддельные документы и апеллируют к социально чувствительным темам, в частности волонтерству.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems