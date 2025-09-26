Долги за коммуналку бьют рекорды: за что не платят украинцы Сегодня 10:02 — Личные финансы

С начала полномасштабной войны количество долговых производств выросло в 1,5 раза, а по сравнению с январем 2021 года — более чем вдвое (тогда их было 344,6 тыс.).

Об этом сообщает Опендатабот

По состоянию на середину сентября 2025 года в Украине открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года (701,1 тыс.).

Лидеры по количеству должников:

Днепропетровская область — 150,5 тыс. (19% от общего количества);

Харьковская — 128,2 тыс. (16%);

Донецкая — 81,5 тыс. (10,3%);

Полтавская — 57,6 тыс. (7%);

Запорожская — 53,8 тыс. (7%).

По видам услуг:

теплоснабжение — 330,2 тыс. производств (42%);

водоснабжение — 162,5 тыс. (21%);

жилищное обслуживание — 96,3 тыс. (12%);

энергоснабжение — 87,7 тыс.;

газоснабжение — 75,5 тыс.

Как свидетельствует статистика, чаще всего должниками становятся женщины. Против них открыто 438,3 тыс. производств (56%), тогда как против мужчин — 350,1 тыс. (44%).

Основная масса коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 302,8 тыс. производств (38%). На втором месте группа 36−45 лет со 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тыс. (25%).

Справка Finance.ua:

Напомним, начало отопительного сезона 2025−2026 ожидается примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. В частности, согласно законодательству тепло дают, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже;

кстати, после завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость повышения «коммуналки» до рыночной стоимости;

как отмечали в Нацбанке, повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине неизбежно — это нужно для стабилизации экономики.

