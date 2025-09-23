Трамп пригрозил «мощными пошлинами» против россии и назвал Китай и Индию основными спонсорами войны в Украине Сегодня 18:06

Президент США Дональд Трамп во время выступления на церемонии открытия сессии высокого уровня Генассамблеи ООН заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую ведет россия против Украины, упрекнув также отдельные страны НАТО за то, что они до сих пор покупают российские энергоносители.

«Китай и Индия являются основными спонсорами войны, продолжая покупать российскую нефть», — заявил президент США.

Он также отметил, что даже некоторые страны НАТО не прекратили закупку большого количества российских энергоресурсов.

«Только подумайте, они финансируют войну против самих себя», — отметил Трамп.

Также он заявил, что Вашингтон готов ввести «мощные пошлины» в отношении россии, если та не завершит войну против Украины. Однако для их эффективности аналогичные действия должна предпринять и Европа.

«В случае, если россия не будет готова заключить соглашение о завершении войны, США полностью готовы ввести очень мощный пакет сильных тарифов», — сказал Трамп.

Также американский президент подверг критике европейских союзников и сказал, что они «будут вынуждены присоединиться» к США, «введя те же меры».

«Вы гораздо ближе к городу. У нас — океан между нами. А вы просто рядом, и Европа должна подняться на новый уровень. Они не могут делать то, что сейчас делают. Они покупают нефть и газ у россии», — заявил глава Белого дома.

«Я думал, что будет проще всего закончить войну в Украине, поскольку мои отношения с президентом путиным всегда были хорошими. Я думал, что это будет проще. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. все думали, что россия выиграет эту войну за три дня, но реальность оказалась другой. Сейчас она выглядит крайне слабой», — подчеркнул он.

