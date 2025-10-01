США израсходуют более триллиона долларов на военный сектор в 2026 году — Трамп
США выделят более триллиона долларов на военный сектор в 2026 году.
Об этом сказал президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими генералами.
«Я нацелен потратить более 1 триллиона долларов на наших военных в 2026 году. И это больше всего в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам это понравится. Это до черта много денег. У нас лучше всего — все ветви увидят большие инвестиции», — сказал он.
Он напомнил, что США разрабатывают первые истребители шестого поколения. Кроме того, Трамп заявил, что США будут модернизировать свой потенциал ядерного сдерживания.
США также приступили к созданию своего «золотого купола» — щита противовоздушной обороны вроде израильского «железного купола». Трамп заверил, что он будет «самым изысканным в мире».
Он анонсировал расширение американского флота на не менее 19 судов — речь идет о субмаринах, десантных кораблях, миноносцах
и т. д.
Министр обороны США Пит Гегсет в ходе речи перед генералами рассказывал, что «враги США собираются [итого], опасность растет, нет времени для игр»: «Надо готовиться сейчас. Америка — самая сильная, но нужно становиться сильнее, быстро».
Он добавил, что, чтобы предотвратить войну, нужно готовиться сейчас. Это означает больше военных, амуниции, дронов, субмарин, систем ПВО, бомбардировщиков, больше инноваций
и т. д. Он, в частности, говорил о восстановлении и расширении возможностей производства оружия.
Как пишет Washington Post, Трамп «хвалил» свое решение переименовать Министерство обороны в Министерство войны, а также «сожалел о своей неспособности прекратить войну в Украине и молчанием признал перемещение американских подлодок у побережья россии».
Кроме того, Трамп защищал свое использование вооруженных сил для патрулирования американских городов, настаивая на том, что ему следует разрешить использовать военную силу внутри страны для борьбы с «врагом внутри».
Wall Street Journal отмечает, что встреча состоялась на фоне пересмотра Пентагоном Национальной оборонной стратегии — главного документа, который устанавливает приоритеты расходов и операций. Он публикуется каждые четыре года. Издание пишет, что стратегия разрабатывается в то время как американские военные пытаются усилить свою способность сдерживать Китай от действий против Тайваня в западной части Тихого океана, а Пентагон поощряет европейские страны взять на себя ведущую роль в защите континента от потенциальной российской агрессии.
Поделиться новостью
Также по теме
США израсходуют более триллиона долларов на военный сектор в 2026 году — Трамп
В Британии ужесточат требования для украинских беженцев — The Guardian
Трамп ввел новые пошлины на древесину и мебель
Келлог объяснил, почему Трамп снял санкции с белорусской компании
В Германии найдено крупное месторождение лития (детали)
ЕС возобновляет санкции против Ирана за его ядерную программу