ЕС возобновляет санкции против Ирана за его ядерную программу

Совет Евросоюза 29 сентября согласился ввести ряд ограничений по деятельности Ирана в области ядерного распространения, которые приостановили после вступления в силу ядерного соглашения в 2015 году.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Эти меры включают как принятые Советом Безопасности ООН с 2006 года в рамках последовательных резолюций Совбеза ООН, так и автономные меры ЕС.

Они касаются, в частности:

запрета на поездки, замораживания активов отдельных людей и организаций и соответственно запрета на предоставление средств или экономических ресурсов;

экономические и финансовые санкции, охватывающие торговый, финансовый и транспортный секторы.

Кроме запрета на экспорт оружия в Иран и передачи любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать деятельности Ирана, связанной с обогащением и переработкой урана, а также его программам баллистических ракет, меры также включают запрет на:

импорт, покупку и транспортировку сырой нефти, природного газа, нефтехимической и нефтепродукции, а также связанных услуг;

продажу или поставку ключевого оборудования, используемого в энергетическом секторе;

продажу или поставку золота, других драгоценных металлов и бриллиантов;

определенное морское оборудование и программное обеспечение.

ЕС также замораживает активы Центрального банка Ирана и ведущих иранских коммерческих банков.

Кроме того, возобновляются ограничения на доступ иранских грузовых самолетов к аэропортам ЕС, техническое обслуживание и сервис иранских грузовых самолетов или судов, перевозящих запрещенные материалы или товары.

Ядерное соглашение с Ираном в 2015 году подписали США, Великобритания, россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Они договорились, что иранские власти отказываются от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения по ядерной программе Ирана и ввел кампанию «максимального давления» — новые санкции против иранского режима, чтобы получить существенные уступки с его стороны.

Производство урана Тегеран возобновил после того, как Трамп расторг соглашение. За время президентства Джо Байдена ядерная программа Ирана, как отмечал Axios, значительно продвинулась.

Администрация Байдена вела косвенные переговоры с Ираном, чтобы возобновить иранское ядерное соглашение. Эти усилия потерпели крах в конце 2022 года, когда США обвинили Иран в том, что он выдвигает «необоснованные» требования, связанные с исследованием Международным агентством по атомной энергии непонятных следов урана, найденных на нераскрытых иранских объектах. В последующие месяцы Администрация президента США утверждала, что иранское ядерное соглашение «не стоит в повестке дня».

После переизбрания на второй срок Трамп возобновил кампанию максимального давления. Стороны провели несколько раундов переговоров, однако так и не заключили новое ядерное соглашение. После атаки США на иранские ядерные объекты в июне Тегеран отказывается от возобновления переговоров. Иран исключает возобновление ядерных переговоров с США.

