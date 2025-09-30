0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС возобновляет санкции против Ирана за его ядерную программу

Мир
9
Совет Евросоюза 29 сентября согласился ввести ряд ограничений по деятельности Ирана в области ядерного распространения, которые приостановили после вступления в силу ядерного соглашения в 2015 году.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Эти меры включают как принятые Советом Безопасности ООН с 2006 года в рамках последовательных резолюций Совбеза ООН, так и автономные меры ЕС.
Они касаются, в частности:
  • запрета на поездки, замораживания активов отдельных людей и организаций и соответственно запрета на предоставление средств или экономических ресурсов;
  • экономические и финансовые санкции, охватывающие торговый, финансовый и транспортный секторы.
Читайте также
Кроме запрета на экспорт оружия в Иран и передачи любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать деятельности Ирана, связанной с обогащением и переработкой урана, а также его программам баллистических ракет, меры также включают запрет на:
  • импорт, покупку и транспортировку сырой нефти, природного газа, нефтехимической и нефтепродукции, а также связанных услуг;
  • продажу или поставку ключевого оборудования, используемого в энергетическом секторе;
  • продажу или поставку золота, других драгоценных металлов и бриллиантов;
  • определенное морское оборудование и программное обеспечение.
ЕС также замораживает активы Центрального банка Ирана и ведущих иранских коммерческих банков.
Читайте также
Кроме того, возобновляются ограничения на доступ иранских грузовых самолетов к аэропортам ЕС, техническое обслуживание и сервис иранских грузовых самолетов или судов, перевозящих запрещенные материалы или товары.
Ядерное соглашение с Ираном в 2015 году подписали США, Великобритания, россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Они договорились, что иранские власти отказываются от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций.
В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения по ядерной программе Ирана и ввел кампанию «максимального давления» — новые санкции против иранского режима, чтобы получить существенные уступки с его стороны.
Читайте также
Производство урана Тегеран возобновил после того, как Трамп расторг соглашение. За время президентства Джо Байдена ядерная программа Ирана, как отмечал Axios, значительно продвинулась.
Администрация Байдена вела косвенные переговоры с Ираном, чтобы возобновить иранское ядерное соглашение. Эти усилия потерпели крах в конце 2022 года, когда США обвинили Иран в том, что он выдвигает «необоснованные» требования, связанные с исследованием Международным агентством по атомной энергии непонятных следов урана, найденных на нераскрытых иранских объектах. В последующие месяцы Администрация президента США утверждала, что иранское ядерное соглашение «не стоит в повестке дня».
После переизбрания на второй срок Трамп возобновил кампанию максимального давления. Стороны провели несколько раундов переговоров, однако так и не заключили новое ядерное соглашение. После атаки США на иранские ядерные объекты в июне Тегеран отказывается от возобновления переговоров. Иран исключает возобновление ядерных переговоров с США.
По материалам:
theБабель
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems