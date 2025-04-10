США расширили санкции против Ирана из-за ядерной программы — Finance.ua

США расширили санкции против Ирана из-за ядерной программы Сегодня 11:28 — Мир

США расширили санкции против Ирана из-за ядерной программы

Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.

Об этом заявили в Министерстве финансов США

«Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США определило пять юридических лиц и одно физическое лицо в Иране через оказание ими поддержки ключевым учреждениям, которые управляют и контролируют ядерную программу Ирана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что внесенные в санкционный список организации занимаются закупкой и производством важных технологий для иранской ядерной программы.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, безрассудная погоня иранского режима за ядерным оружием остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов, региональной стабильности и глобальной безопасности. «Казначейство будет и далее использовать имеющиеся инструменты и полномочия для препятствования попыткам Ирана развивать свою ядерную программу и осуществлять более широкие дестабилизирующие действия», — сказал Бессент.

Напомним, президент Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что США в конце этой недели проведут с Ираном прямые переговоры по иранской ядерной программе.

Укрінформ По материалам:

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